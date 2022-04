5x Redenen om droogshampoo in je haarroutine op te nemen

5x Redenen om droogshampoo in je haarverzorgingsroutine op te nemen. Foto Charlotte Mesman

Droogshampoo kwam een aantal jaar geleden terug in de mode en er valt heel wat voor te zeggen. Er zijn verschillende situaties waarin dit jaren ’70 spulletje goed van pas kan komen. Maar zoals altijd moet je wel weer even weten hoe je ermee om moet gaan. We lopen je er even doorheen.

Wat is droogshampoo?

Eerst even iets over droogshampoo zelf. Droogshampoo is bedoeld om je haar zonder gebruik van water (vandaar ‘droog’) een schoon aanzien te geven. Dit haarproduct verwijdert zonder water de talg en natuurlijke oliën die zich na een wasbeurt in de loop van de dagen in ons haar ophopen. Dit laatste is overigens een natuurlijk proces en de functie van talg en oliën is om de hoofdhuid te beschermen. Maar juist deze vetten kunnen je haar een – juist, ja! – vettig aanzien geven.

Hier komt droogshampoo in beeld. Droogshampoo bevat vetabsorberende mineralen als talkpoeder of zetmeelachtige ingrediënten en soms ook alcohol die talg en oliën oplossen en absorberen. In een oogwenk oogt je haar weer schoon!

Hoe gebruik je droogshampoo?

De meeste droogshampoos komen in een spuitbus (maar tegenwoordig heb je ze ook in poeder- en pastavorm zonder spray). Spuit het product vanaf een afstandje van ongeveer 25 centimeter op je haar. Die afstand helpt om een witte waas op je haar te voorkomen.

Breng het product vooral op je kruin aan maar vergeet ook je haar bij je oren en in je nek (waar je eerder transpireert) niet. Masseer het product met je vingertoppen in je haar, tenzij je krullend haar hebt. Raak het dan niet meer aan, want anders gaat het er pluizig of droog uitzien. Je kunt er ook de koude föhn opzetten om het product te verspreiden.

Welke droogshampoo voor welk type haar?

Grofweg gelden deze regels

Voor fijn haar gebruik je een spray.

Voor dikker en stugger haar gebruik je een poeder.

Voor droog haar gebruik je een product in mousse of pastavorm.

Voor donker haar gebruik je een speciale droogshampoo om te voorkomen dat het product zichtbaar is.

Is je haar je lief dan kun je producten met alcohol beter vermijden.

5x Redenen om droogshampoo te gebruiken

Droogshampoo absorbeert, zoals we zagen, de natuurlijke vetten in je haar. Hierdoor oogt je haar weer fris en schoon. Het voordeel hiervan is dat je er een klassieke wasbeurt (met water en shampoo) mee kunt uitstellen. Er zijn meerdere situaties waarin droogshampoo goed van pas kan komen:

1. Als noodoplossing, bijvoorbeeld je hebt een feestje maar geen tijd om je haar te wassen.

2. Om je nieuwe haarkleur zo lang mogelijk mooi te houden. Dankzij droogshampoo kun je je klassieke shampoobeurt een dagje uitstellen. Hoe minder je je haar wast, hoe langer je kleur mooier blijft.

3. Als je je haar niet elke dag wilt of kunt wassen maar toch altijd met fris haar voor de dag wilt komen. Dat kan heel handig zijn als je vaak sport. Ook als je haar van nature snel vet wordt, is droogshampoo de oplossing.

4. Als je de tussenpozen tussen dagelijkse wasbeurten een beetje wilt oprekken. We leggen dit uit: als je je haar elke dag wast, gaat ook de talgproductie zich daaraan aanpassen en kan het sneller vet worden. Wil je je haar ontwennen van die dagelijkse shampoobeurt, dan kun je de overgangsperiode naar bijvoorbeeld een routine van om de dag wassen overbruggen met een droogshampoo. Op die manier hoef je in die periode niet met vet haar door het leven te gaan.

5. Om je haar te stylen. Droogshampoo geeft je haar een wat stuggere textuur waardoor het zich heel goed laat stylen en je het gemakkelijk meer volume kunt meegeven.

Goed om te weten

Volgens de experts is droogshampoo géén vervanger van de klassieke wasbeurt. Je haar met water en shampoo wassen is nog altijd dé manier om je hoofdhuid schoon en gezond te houden en te voorkomen dat je hoofdhuidporiën verstoppen. Zie droogshampoo eerder als een camouflageproduct dat je in staat stelt om een wasbeurt een dagje uit te stellen.

Hiermee komen we bij een laatste maar belangrijk punt. Er wordt wel aangeraden om dit product niet meer dan twee dagen achter elkaar te gebruiken. Veelvuldig gebruik van droogshampoo kan namelijk je hoofdhuid irriteren. En dat is iets wat je natuurlijk wilt voorkomen.

