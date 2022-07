Als je even niet weet wat je onder je tailleur maar ook blouse, blazer of jurk aan moet, haal dan je bikinitopjes tevoorschijn. Het is dé modetrend voor zomer 2022.

Hotte zomertrend: een bikinitop onder je tailleur (en meer). Photo courtesy of Fendi

Van jaren ’90 crop top tot bikinitopje. De stap was niet groot, maar lag nu ook weer niet zomaar voor de hand. Feit is dat het bikinitopje een enorme modehit voor zomer 2022 is. Je draagt bij letterlijk elke outfit.

Tailleur met bikinitop

Eén van de coolste modetrends voor zomer 2022 is een broekpak met daaronder een bikinihesje. Deze trend is waanzinnig populair bij de celebs, influencers en sterren in Hollywood. Eigenlijk hebben we hier te maken met twee trends in één: broekpakken plus het bikinihesje als volwaardige top.

Bikinihesje onder button down shirt

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Missoni

Ook stoere oversized blouses zijn een favoriete trend voor deze zomer. Je draagt ze open of knoopt alleen de onderste knoopjes dicht. Ook dit kledingstuk doet het fantastisch met daaronder – in plaats van een beha – een bikinitopje. Wij vinden vooral ondersteboven bikinitopjes of topjes met kruisbandjes cool onder zo’n blouse.

Bikinitop onder cut-out of doorzichtige jurk

Hotte zomertrend: een bikinitop onder je tailleur (en meer). Photo courtesy of Missoni

Te blote of doorzichtige jurk? Ook dat dilemma laat zich oplossen met een bikinitop. Dankzij deze trend kun je opeens zoveel meer combinatie leggen.

Dansen in je bikinitop

Hotte zomertrend: een bikinitop onder je tailleur (en meer). Photo courtesy of Roberto Cavalli

Dansen onder de sterren in de zwoele zomernacht? Combineer je meest dramatische rokken met een bikinitopje. Nog nooit had je zoveel keuze!

Badpakken typetje?

Vervang het bikinitopje van hierboven dan met een badpak. By the way: een spijkerbroek met badpak is óók supercool!

We wensen je een heerlijke zomer toe!