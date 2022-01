Dit halflange bob kapsel is superschattig. Daar wil iedereen wel mee voor de dag komen.

Zo’n halflang kapsel wil iedereen wel hebben. Foto Charlotte Mesman

Topkapsel van 2022 is het halflange kapsel. Maar daarmee is natuurlijk nog lang niet alles gezegd. Nu de kappers weer open zijn (hoera!), nemen we de populairste haarlengte voor 2022 weer eens goed onder de loep.

De kaaklange bob die je op onze kapselfoto’s ziet (we maakten ze tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2022) is een schot in de roos. Het is dé kapseltrend ten voeten uit voor deze zomer.

De haarlengte is vlot, jong en modern, maar opvallend is vooral de snit. Het haar is net niet helemaal recht en bot afgeknipt maar de punten zijn lichtjes gelaagd waardoor je vanzelf al een natuurlijke beweging krijgt.

Deze beweging versterk je vervolgens met een paar rake klappen van je dikke krultang. Krul alleen de punten voor een moderne look.

Een ander belangrijk detail is de middenscheiding. Dat is het komende seizoen een must.

Qua haarkleuren mogen we het heel eenvoudig houden. Ga voor een natuurlijke haarkleur die net iets lichter is dan je eigen haarkleur. Dit voorkomt dat je huidskleur teveel met je haarkleur contrasteert maar geeft je teint tegelijkertijd een frisse uitstraling.

Maak je wenkbrauwen mooi maar natuurlijk op en accentueer je oogopslag, net zoals in de jaren ’80 en ’90, door een donker kohlpotloodje langs je bovenste en onderste wimperlijn te halen. Voilà! Een nieuwe jij, klaar voor een frisse start.

