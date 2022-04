De lente is hét moment om je haar te boosten. Foto ADVERSUS

Met het verstrijken van de jaren gaat de kwaliteit van je haar achteruit. Dit maakt deel uit van het natuurlijke verouderingsproces. Externe factoren doen er nog een schepje bovenop. Zo kan je haar in de lente een extra dipje vertonen. Alle reden om het extra te boosten.

Maar voordat je aan de slag gaat, eerst even iets over de haartrends voor lente zomer 2022 die veeleisender dan ooit zijn. Je hebt er misschien al iets over meegekregen. Dit jaar moet je haar er niet alleen gezond uitzien, het moet ook nog eens glanzen dat het een lust is. Natuurlijk geldt: hoe gezonder je haar, hoe mooier het glanst. Kortom, een goede haarverzorging is nog altijd de basis.

Net zoals de zomer zijn tol van ons haar eist (in de vorm van zon, zout en chloor), zo vormt ook de winter een aanslag op ons haar. Denk maar eens aan de droge lucht in huis en de frequente en grote temperatuursverschillen tussen binnen en buiten. Nu de zomer langzaam maar zeker in zicht komt, is het tijd om je haar, en je hoofdhuid, extra te verwennen.

Je hoofdhuid

Gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid. Vergelijk het met een tuin. Op een voedingsarme bodem zal niet veel moois groeien. Tegenwoordig bestaan er steeds meer producten die specifiek voor de huidhoofd zijn ontwikkeld.

Scrubben

Zo kun je je hoofdhuid extra pamperen met een scrub waarmee dode huidcellen maar ook opgehoopt vuil en restjes haarstylingsproduct grondig verwijdert. Thuis kun je gemakkelijk zelf een scrub maken van olie (bijvoorbeeld arganolie of castorolie) en suiker of zout. Een ander product om je hoofdhuid én haar eens goed te ontdoen (strippen) van vuil en opgehoopte productresiduen is een deep cleansing shampoo. Deze shampoos zorgen voor een superschone hoofdhuid en fris haar – het is als een reset – maar gebruik ze met mate want ze kunnen ook natuurlijke vetten verwijderen (strippen) waardoor je haar extra uitdroogt.

Haarserums

Net zoals in de skincare kun je een scrub/deep cleansing behandeling een follow up geven met een serum die je hoofdhuid de benodigde voedingsstoffen aanlevert. Beide producten – scrub en serum – gebruik je voorafgaand aan je shampoo. De producten breng je cirkelvormige bewegingen op de hoofdhuid aan. Gebruik daarvoor de muis van je handen.

Oorzaken wegnemen

Is je haar dof, dan is het waarschijnlijk droog. Dat kan komen door de externe factoren die wel noemden (verwarmingslucht, temperatuursverschillen) maar ook door chemische behandelingen, te hete stylingstools of een tekort aan bepaalde bouwstenen in je voedingspatroon.

Vanzelfsprekend is het altijd het beste om de oorzaken weg te nemen, dus om je haar te beschermen tegen kou en hitte, om goed te eten (let op omega-3-vetten, avocado, noten, olijfolie, voldoende eiwitten, vitamine B, ook in de vorm van edelgistvlokken, en zink), je haar wat minder te verven en wat vaker aan de lucht te laten opdragen. Daarnaast pamper je je haar met haarproducten die het extra beschermen en verfraaien.

Geavanceerde haarproducten

Zo komen we in haarverzorgende producten steeds vaker hyaluronzuur tegen, een lichaamseigen stofje, dat we al kennen uit de skincare, en dat bekend staat om zijn vochtinbrengende kwaliteiten. Hyaluronzuur in haarverzorgingsproducten zou een barrière rond het haar leggen en het zo beter beschermen tegen schadelijke factoren van buitenaf. Heb je het idee dat je haar extra bescherming nodig heeft, dan is dit misschien een ingrediënt om naar uit te kijken.

Haarmaskers en oliën

Verder zijn er natuurlijk altijd de klassieke haarmaskers die je haar kunnen voeden en de gewenste glans kunnen teruggeven. Is je haar dof en droog, ga dan voor een voedend masker. Je kunt je haar ook dik in de kokosolie of arganolie zetten en er een nachtje in slapen. De volgende dag was je het uit met een milde shampoo, liefst zonder SLS en SLES.

Voor na je shampoo en conditioner kun je kiezen voor een leave-in olie of een leave-in conditioner. Breng het product vooral op de haarlengte en haarpunten aan en niet zozeer bij de haarwortels omdat je haar anders snel vet oogt.

Appelazijn

Voor een mooie glans is er altijd nog het trucje van de biologische appelazijn die je na het shampooën op je haar aanbrengt. Voeg daartoe twee eetlepels appelazijn aan één kopje water toe en verdeel het over je haar. Spoel het uit met koud water voor een extra glans en om de haarschubben te sluiten.

SP-filter (of pet!)

Nu de zon weer steeds vaker komt kijken, is het ook belangrijk dat je je haar weer actief tegen UV-straling beschermt. Ga voor een leave-conditioner met SP-filter of kies voor een pet (of – volgens de allernieuwste modetrends – een cowboyhoed).

Op naar mooi zomerhaar!

