Haartrends 2022. De mooiste halflange kapsels van de modeweken. Iets voor jou?

Kapseltrends. Halflange kapsels voor 2022. Streetstyle foto’s. Foto: Charlotte Mesman

Stoer, sensueel, vrouwelijk of juist boyish, steil of wavy, recht of gelaagd, met of zonder pony, volumineus of ‘liquid‘ (superglad). De halflange kapsels voor 2022 komen in alle mogelijke gedaantes voor. De haarsnitten zijn steeds geraffineerder en qua haarkleuren kun je alle kanten op. Aan jou de keuze!

We zochten zes halflange kapsels voor 2022 voor je uit die wij spotten tijdens de afgelopen modeweken. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe inspiratie op.

#1 Het klassieke bobkapsel

Recht, steil en niet al te lang. Een klassiek, recht bobkapsel staat vlot en pittig. Volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 draag je het in een middenscheiding. Voor een up-to-date look ga je voor een statement kleur. Platinablond, ravenzwart, kastanjebruin of misschien wel een heftige rode nuance.

#2 Wavy lob (met of zonder pony)

Kapseltrends. Halflange kapsels voor 2022. Streetstyle foto’s. Foto: Charlotte Mesman

Wavy lob kapsels behoren al een paar seizoenen tot de top haar trends. Je kunt zo’n kapsel met of zonder pony dragen. En als je wilt, kun je er een pastelkleurtje overheen doen.

#3 Korte wavy bob

Kapseltrends. Halflange kapsels voor 2022. Streetstyle foto’s. Foto: Charlotte Mesman

Dit korte wavy bobkapsel zagen we bij Fendi voor zomer 2022. Het model had net de show gelopen en de hair stylisten hadden de zijlokken rondgedraaid tot een rolletje boven de oren. Een idee!

#4 Recht lob kapsel in een natuurlijke grijze haarkleur

Kapseltrends. Halflange kapsels voor 2022. Streetstyle foto’s. Foto: Charlotte Mesman

Een rechte, lange bob is superchic in je eigen natuurlijke grijskleur. Wel even de kleur opfrissen met een zilvershampoo. Deze look is oneindig stijlvol.

#5 Gelaagd met beweging en korte pony (zie de coverfoto)

Houd je van wat meer movement, ga dan voor een gelaagd bobkapsel met korte gordijntjespony. Dit kapsel is een beweeglijke variant van de French bob. Het is een speels en lieflijk kapsel dat jong maakt.

#6 Het korte paardenstaartje

Kapseltrends. Halflange kapsels voor 2022. Streetstyle foto’s. Foto: Charlotte Mesman

Tot slot het korte paardenstaartje, de lieveling van de influencers. Ook dit kapsel draag je, net zoals de korte bob met een middenscheiding.

