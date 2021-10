Haarkleurtrends. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven (heftig!)

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven. Model: Tianna St. Louis. Foto: Charlotte Mesman

Rood is één van de hotste haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022. Ga je deze herfst voor rood dan mag je er best een paar schepjes bovenop doen. Intense en compacte haarkleuren zijn momenteel dé trend. Kappersrood is terug. Maak je statement!

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven. Foto: Charlotte Mesman

Trendsetter voor de vlammend rode haarkleuren is topmodel Gigi Hadid. Toen zij zich na de geboorte van haar kindje weer voor het eerst (nu alweer bijna een jaar geleden) op de catwalk vertoonde, had ze vlammend koperrode manen. Sindsdien heeft Gigi geen afscheid van haar rode lokken meer genomen. Tijdens de afgelopen Fashion Week (afgelopen september) had ze diep(kersen)rood haar.

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven. Model: Gigi Hadid. Photo courtesy of Versace

Zoals je ziet, zwabbert Gigi van de ene naar de andere haarkleur zonder daarbij de ‘kleurregels’ in acht te nemen. Je mag de vuistregels dan ook gerust in de wind slaan en kiezen voor de rode haarkleur die jij het mooist vindt.

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven. Foto: Charlotte Mesman

Voor wie de vuistregels toch nog even wil horen: bij koele huidskleuren passen dieprode haarkleuren als pruimrood en burgundy (wijnrood); bij warme huidskleuren passen kleuren als mahonie en koperrood.

Sinds Gigi’s lange rode haren zijn we steeds meer compact rode hoofden gaan zien, zowel op de catwalks en in de tijdschriften als in het straatbeeld. Een model met rode haren dat het op dit moment helemaal aan het maken is, is Tianna St. Louis. Dit schattige meisje met haar rode krullen liep de catwalks van de grootste modehuizen en is testimonial van Fendi (om maar te zeggen!). Maar ook onder het modevolk zagen we schitterende en opvallende rode haardossen voorbijkomen.

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Zo rood gaan we ons haar deze herfst verven. Model: Tianna St. Louis. Foto: Charlotte Mesman

Kortom, rood haar is terug en mag gezien worden. Deden we jarenlang ons best om het allemaal zo natuurlijk mogelijk te laten overkomen, deze herfst en winter is kappersrood volgens de haarkleurtrends 2021 weer helemaal hot. Dus geneer je niet en pak het grondig aan.

Vind je het eng, experimenteer dan eerst eens met kleurmaskers (haarmaskers met kleurpigmenten die je er bij de volgende shampoobeurt weer uitwast). Daar kun je al prachtige resultaten mee bereiken. Heb je van jezelf rood, dan is het nu helemaal jouw moment. Accentueer je natuurlijke haarkleur en maak er je signature van.

