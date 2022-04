De expensive brunette haarkleur trend is alles behalve saai

De expensive brunette haarkleurtrend is alles behalve saai. Foto Charlotte Mesman

Omgekeerde wereld. De mode en beauty trends voor 2022 doen alles wat je niet verwacht. De tailles zakken schaamteloos laag, de roklengtes schieten de hoogte in, haarmatjes (mullets) vinden we opeens supercool en bruine lippenstift is terug. Maar misschien nog opmerkelijker is dat brunette haarkleuren de haarkleurtrends voor 2022 gaan domineren. Je zou toch denken dat we na een lange donkere lockdown-winter allemaal verlangen naar lichte en verjongende haarkleuren. Dus niet.

Dit is waarom de brunette haarkleur dit jaar zo ontzettend populair is. Foto Charlotte Mesman

De opkomst van deze opvallende haarkleurtrend laat zich natuurlijk weer door de pandemie verklaren. Tijdens de lockdown werden we noodgedwongen met onze natuurlijke haarkleur geconfronteerd, en hoewel uitgroei ons bepaald niet blij stemt zal het niemand ontgaan zijn hoeveel gezonder dat onbehandelde haar eruit ziet.

Dit is waarom de brunette haarkleur dit jaar zo ontzettend populair is. Foto Charlotte Mesman

Dat is meteen de reden waarom veel mensen, waaronder Hollywood sterren als Hailey Bieber, besloten hun ‘nieuwe’ en gezonde haar niet langer te mishandelen met chemische behandelingen om het op te lichten, maar om dichter bij hun eigen, donkerdere haarkleur te blijven. Om deze kleur diepte en glamour mee te geven, wordt de kleur verfraaid met warme kleurnuances die maar weinig van de eigenlijke haarkleur verschillen.

Glass hair trend

Maar er is nog een verklaring voor de populariteit van brunette haarkleuren, en die heeft te maken met de glass hair trend. Dit jaar moet je haar niet alleen gezond zijn, maar het moet ook nog eens op en top glanzen. Nu kun je je haar natuurlijk bij de kapsalon laten glossen maar als de basis niet goed is, zal het resultaat nooit optimaal zijn. Hiermee komen we aan de kern: iedereen voelt op z’n klompen aan dat geblondeerd en chemisch be(mis)handeld haar veel minder zal glanzen, ook na een topbehandeling, dan kastanjebruine manen met enkel wat kleurnuances. Met een brunette haarkleur is glass hair eerder haalbaar.

Wat nu ‘expensive’?

Een derde voordeel van de Expensive Brunette haartrend is bovendien dat deze kleurtrend aanmerkelijk minder onderhoud vergt. Dat valt ook in je portemonnee te merken. De Expensive Brunette oogt dan wel duur maar is dat niet. Fijn is ook dat je minder vaak naar de kapper hoeft. Een lockdown – mocht ons zoiets onverhoopt ooit nog eens overkomen – kun je er zonder al te veel uitgroei wel mee overbruggen.

Hoe ziet de Expensive Brunette haartrend eruit?

Dit is waarom de brunette haarkleur dit jaar zo ontzettend populair is. Foto Charlotte Mesman

De basis voor deze haarkleur is – of course – vrij donker. Het mooiste is het natuurlijk als het je eigen haarkleur is maar kom je van licht(er) haar, dan is een wat donkerdere basis in een koele nuance de way to go, dit omdat koele kleuren natuurlijker ogen.

Op deze donkere basis laat je over de lengte en bij de haarpunten wat lichtere kleurnuances zetten in warme kleuren zoals zand of goud. Het verschil met de basis moet heel subtiel zijn. Tot slot kun je nog wat blondere babylights rond je gezicht laten plaatsen zodat je gezicht oplicht. En dan is het glossen geblazen. Want je moet je in je nieuwe haarkleur kunnen spiegelen :-)

TRENDYSTYLE