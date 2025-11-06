Doe haar-inspiratie op van de kapsels bij de Paris Fashion Week zomer 2026. Op deze foto van links naar rechts: Barbara Inês, Mafalda Patricio, Caetana Botelho. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshows kijken we altijd heel goed naar de kapsels, niet alleen van de modellen maar ook van de influencers en het modepubliek. Ze geven een goed idee van de nieuwste haartrends maar we doen er ook haar-inspiratie van op. Bij de modeshow van Lacoste voor zomer 2026 zagen we van alles langskomen.

Verschillende haarstijlen

Het is moeilijk om één rode lijn te vinden in de kapsels en haarstijlen van het vrouwelijke modepubliek dat van alle kanten aanstroomde voor de modeshow van Lacoste.

Gelkapsels

Meerdere influencers hadden voor gelkapsels (zie ook wetlooks kapsels) gekozen waarbij het haar strak naar achteren was gebracht. Dit soort kapsels is altijd goed omdat ze heel clean en geordend zijn. Weet je even niet wat je met je haar moet doen, dan is zo’n kapsel je redding.

Je kunt er ook een creatieve twist aan geven, zoals de Portugese influencer en stylist Mafalda Patricio die koos voor een gelkapsel met lage zijscheiding waarbij de lange kant deels over haar voorhoofd lag en aan de andere kant van haar hoofd in een sierlijke twist was gestyled. Achter op haar hoofd was het haar in een lage paardenstaart bijeengebonden.

Bob- en lobkapsels

Verder zagen we verschillende bob- en lobkapsels. Ook die werden soms met gel gedragen. Opvallend was dat daarbij vaak voor een zijscheiding werd gekozen.

Doe haar-inspiratie op van de kapsels bij de Paris Fashion Week zomer 2026. Op deze foto Camila Cisneros. Foto Charlotte Mesman

Een superleuk en eenvoudig lobkapsel was dat van de Venezolaanse Camila Cisneros. Zij draagt haar dikke donkerbruine gladde lokken deels opgestoken. Ze had daartoe de voorste lokken met een lichte bolling naar achteren gebracht en het hoog op haar achterhoofd vastgezet in een paardenstaart. Om het elastiekje was een haarlok gedraaid, iets wat inmiddels een klassieker is. De kortere lokken van haar ongelijke pony vielen vrij over haar voorhoofd. Dit is nog altijd een eenvoudig, maar leuk kapsel dat je net iets meer mee geeft.

Fake lob

Doe haar-inspiratie op van de kapsels bij de Paris Fashion Week zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Een haartruc die we tijdens de modeweken vaak tegenkomen, is de fake bob waarbij je je (lange) haar in de hals van je trui of jurk draagt, zodat het kort lijkt en bovendien mooi opbolt.

Kappershoofd

Ben je niet bang om op te vallen, dan kun je voor speciale gelegenheden kiezen voor – wat wij noemen – een kappershoofd met mooi gestylede lokken en volume rond je gezicht, zoals de Portugese influencer Caetana Botelho.

Lang los haar

Lang los haar dat op één lengte is geknipt is nog altijd een trend. Kies je voor deze eenvoudige haarstijl, zorg er dan voor dat je haar schoon en glad gestyled is. Tenzij je krullen hebt. Voor krullen geldt: doe ze maximaal uitkomen.

Voor een trendy twist combineer je je lange lokken met een beanie (ideaal voor de herfst!) zoals Barbara Inês, ook zij uit Portugal.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Oh, en vraag ons niet waarom er zoveel Portugese influencers bij deze show rondliepen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de Fashion Week in Lissabon – en daarmee de Portugese influencers – steeds meer in de belangstelling komt te staan.

