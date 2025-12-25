Hangt jouw feestjurk al klaar of heb je nog inspiratie nodig? We zetten de feestmodetrends 2025 voor je op een rijtje.

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Tom Ford

Het is zover! Je mag je feestjurk tevoorschijn halen. Voor het geval je nog last-minute inspiratie nodig hebt, geven we een snelle update van de feestmodetrends 2025.

Monochrome looks

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Max Mara

Dit jaar zien we een duidelijke shift naar monochrome looks. Dat betekent outfits in één kleur, vooral zwart en wit. Op de catwalks zagen we opvallend weinig felle kleuren voor de avond. Zelfs rood kwam nauwelijks voor. Zwart en wit zijn dé sterren: ga voor total black of total white.

Little black dress of vloerlang

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Prada

De little black dress (LBD) blijft een grote favoriet. Fluweel en doorzichtige stoffen domineren. Strapless jurken tonen je schouders, en lange jurken vallen tot op de vloer. Kristallen en blingbling voegen een feestelijke twist toe. Een andere trend is de asymmetrische slipdress in zwart of wit. Kies stijlvolle kettingen of oorbellen die licht vangen, of laat accessoires gewoonweg achterwege (zie de catwalkfoto’s).

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Hoge laarzen en pumps

Hoge laarzen (ook met kristallen!) zijn dit jaar ook voor de avond geliefd. Ze maken je benen langer en geven power aan je outfit. Combineer ze met een LBD voor het beste effect. Schoenen met hoge hakken zijn ook terug. Wat je aan je voeten draagt is dit seizoen dus óf stoer óf supervrouwelijk. Houd je van een beetje shockeren, dan mag je onder je feestjurk ook mocassins met glittersokken dragen!

Androgyne looks

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Dior

Geen fan van jurken? Ga voor een broekpak of smoking. Bij Tom Ford (zie de coverfoto) zagen we een slank zwart broekpak met een bescheiden glittertje. Inspiratie van Dior: zwartfluwelen pofbroeken tot op de knie met doorzichtige zwarte blouses en hoge laarzen eronder. Deze looks zijn stoer en modern.

Quiet luxury

Waarom deze trends? Ze passen bij een minimalistische feeststijl en de quiet luxury esthetiek die al jaren domineert. De kleding is makkelijk te combineren en tijdloos. Investeer in een LBD, hoge laarzen of broekpak voor jaren plezier.

Toptrends op een rij

Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Fendi

Monochrome looks in zwart en wit

Little black dresses en asymmetrische slipdresses

Fluweel en doorzichtige stoffen

Strapless en vloerlange jurken

Kristallen en ingetogen glitter (weinig pailletten)

Hoge laarzen met interessante designs of versieringen

Pumps met hoge hakken

Androgyne broekpakken en pofbroeken met transparante blouses

Fake furs voor over je feestjurk of broekpak

Weinig metallics; meer zilver dan goud

