Aan- en uitrelaties. Wees bedacht op het ‘double down’-effect!

Je kent vast wel een of meerdere stellen die uit elkaar zijn gegaan en na verloop van tijd besloten om het toch weer te proberen. Misschien zit je zelf in zo’n situatie. Het gaat hier om de zogenaamde ‘aan- en uitrelaties’, ook wel bekend als knipperlichtrelaties. Deze dynamiek laat zich gemakkelijk verklaren. Na het beëindigen van een relatie volgt vaak een periode van gemis, veel piekeren en grote beloftes. Als beide ex-partners besluiten elkaar nog een kans te geven, kan dat leiden tot extra inzet en commitment. ‘We gaan er nu écht voor.’ Dit heet in het Engels doubling down: extra je best doen, voluit investeren, álles op alles zetten voor de relatie.

Knipperlichtrelaties

Maar waar komt dit aan- en-uitpatroon vandaan? Wanneer is het een teken van groei? En wanneer is het juist een waarschuwing dat je beter kunt stoppen? Waarom komen mensen na een break-up weer bij elkaar?

Een relatie beëindigen betekent niet dat alle gevoelens meteen verdwijnen. Vaak gebeurt het tegenovergestelde: afstand maakt het gemis juist groter. Je mist de vertrouwde persoon, de knuffels, de grapjes, de gedeelde herinneringen. Dat kan zo sterk voelen dat je elkaar weer opzoekt. Daarnaast speelt hoop een grote rol: hoop dat het deze keer wél anders gaat, hoop dat jullie allebei dingen hebben geleerd, hoop dat de liefde sterker is dan de problemen.

Voor de één voelt terugkomen als falen: ‘Ik had sterker moeten zijn.’ Voor de ander voelt het juist als moed: ‘Ik durf het nog een kans te geven, maar nu beter en bewuster.’ Dat laatste is dus het doubling down-effect dat we eerder noemden.

De psychologie achter het ‘doubling down’-effect

Het extra investeren in een relatie na een break-up ontstaat meestal door een mix van emoties en denkpatronen:

Angst om de ander echt kwijt te raken

Pas als iemand echt weggaat, voel je hoe waardevol de relatie eigenlijk was. Dat kan een enorme drang geven om alles te geven wat je hebt.

Cognitieve dissonantie

Een lastig woord voor een simpel gevoel: we willen graag denken dat onze keuzes goed waren. Als de relatie veel pijn heeft gedaan, voelt het soms makkelijker om nóg meer te investeren dan om te zeggen: ‘Misschien was loslaten beter geweest.’ Je hoeft niet te erkennen dat de relatie echt voorbij is.

Onveilige hechting

Mensen die vroeger onzeker waren over liefde (bijvoorbeeld door een moeilijke jeugd of eerdere relaties) raken soms verstrikt in een patroon van aantrekken en afstoten. Dan horen ruzie, uit elkaar gaan en het weer goedmaken bijna bij de relatie.

Wanneer extra je best doen gezond is

Doubling down is niet altijd slecht. Het kan een prachtig nieuw begin zijn, mits een paar dingen kloppen:

Jullie weten precies waarom het eerder misging.

Beiden nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel.

Er zijn concrete afspraken (geen vage ‘ik zal veranderen’).

Het gedrag verandert echt en blijft veranderen, niet alleen de eerste weken.

Als dat lukt, is het geen herhaling van oud zeer, maar een bewuste, volwassen herstart.

Wanneer het een gevaarlijke valkuil wordt

Het wordt problematisch als de relatie vooral bestaat uit angst, gewoonte of afhankelijkheid. Herken je deze patronen?

Dezelfde ruzies komen steeds terug.

Grenzen worden telkens weer overschreden.

Excuses zijn belangrijker dan echt ander gedrag.

Je voelt je vaak onrustig, klein of onveilig.

Onderzoek laat zien dat stellen met knipperlichtrelaties vaker last hebben van stress, onzekerheid en sombere, soms zelfs depressieve gevoelens. Hoe meer cycli, hoe zwaarder het vaak voelt.

Een eerlijke vraag om jezelf te stellen:

Investeer ik uit liefde… of meer uit angst om alleen te zijn? Hoe ga ik bewust om met een nieuwe kans?

Als jullie besluiten het nog eens te proberen, doe het dan slim:

Neem écht de tijd – overhaasten werkt bijna nooit.

Praat open over wat nu concreet anders moet.

Maak duidelijke afspraken over wat wel en niet oké is.

Overweeg hulp van een relatietherapeut (geen schande of zwakheid, juist wijs).

Kijk vooral naar daden, niet alleen naar mooie woorden.

Tot slot

Uit elkaar gaan en het toch weer samen proberen kan een teken zijn van echte groei. Maar het kan ook betekenen dat je vastzit in een slopende vicieuze cirkel. Doubling down vraagt om veel eerlijkheid – naar jezelf en naar de ander. Soms vraagt het moed om te blijven en hard te werken; soms vraagt het nog meer moed om los te laten.

Een relatie verdient jouw inzet, maar jij verdient ook rust, veiligheid en een liefde die wederzijds voelt. Wat kies jij?

