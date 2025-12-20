De asymmetrische slipdress is dé feesttrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

De slipdress is al jaren een geliefde klassieker. Voor de feestdagen van 2025 krijgt deze satijnen jurk met zijn smalle bandjes en supervrouwelijke uitstraling een moderne update: asymmetrisch. De zoom loopt schuin af voor een speels, eigentijds maar ook sensueel effect. Op de catwalks van toonaangevende maisons als Chloé en The Row kwamen we de slipdress volop tegen. Maar ook in de streetstyle tijdens de afgelopen Fashion Weeks dook deze jurk steeds weer op.

Zwart of wit voor de feesten

Zwart blijft de absolute topkleur voor de feesten: mysterieus, flatterend en tijdloos. De slipdress voor winter 2025 is niet alleen asymmetrisch maar ook verrijkt met kanten boorden voor een extra vleugje romantiek. Behalve zwart is ook wit deze winter een favoriet. Sneeuwwit of crèmewit om tijdens de feesten in te stralen, juist omdat satijn in deze niet-kleur je gezicht extra licht geeft. Voor wie van contrast houdt, zijn er ook deze varianten op het thema: zwart satijn met wit kant, of juist wit met zwarte details.

Met een broek voor overdag

Overdag draag je de asymmetrische slipdress het beste gelaagd. Zo kun je er een broekpak mee updaten: combineer de jurk met een wijde broek en een oversized blazer. Zo wordt de slipdress de nieuwe blouse, maar ook winterproof. Dit is dé manier om de jurk van kantoor naar borrel te dragen, geïnspireerd op streetstyle uit Parijs en New York.

Stylingtips voor de avond

Tijdens feesten en diners komt de slipdress tot zijn volle recht door hem te dragen zoals hij oorspronkelijk bedoeld is: als jurk. Combineer de jurk met doorzichtige pantykousen en hoge hakken voor langere benen. Voor extra glamour ga je voor nude stockings. Over de jurk draag je een leren jas of een fake fur. Ga voor een minimum aan accessoires. Het resultaat: een look die sensueel is zonder overdreven te zijn, perfect voor kerstborrels of oudejaarsavond.

Geen fan van jurken?

Geen fan van jurken? Ga dan voor een asymmetrische satijnen top in lingerie-stijl. Ze geven je spijkerbroek look een instant update en zijn supermooi op een rok. Ze zijn in lijn met die underwear-as-outerwear trend maar gemakkelijker te stylen en dragen dan de asymmetrische slipdress.

