Drie mode must-haves die je vast al hebt

Spijkerbroeken, witte blouses en overhemdjurken. Tijdens de Fashion Week in Milaan zagen we ze steeds weer voorbijkomen: drie mode basics die goed zijn voor een ultieme zomer modelook.

Drie mode must-haves voor een ultieme zomerlook. Foto Charlotte Mesman

De Men’s Fashion Week in Milaan is voorbij en wij zijn een heleboel mode ideeën en streetstyle foto’s rijker. Meer dan ooit had het modepubliek zich uitgedost. Vooral de heren hadden hun best gedaan met kleurrijke outfits en opvallende accessoires. Maar ook de dames mochten er zijn. We zagen rake outfits, ultieme streetstyle looks, zonder dat ze nu direct over de top waren.

Drie mode must-haves kwamen we daarbij steeds weer tegen (wedden dat je er tenminste twee van in je kast hebt?):

de witte blouse

de overhemdjurk

de spijkerbroek

Met deze kledingstukken creëer je in een handomdraai een zomerse modelook. We delen graag wat ideeën met je die we van de streetstyle mode tijdens de Fashion Week opstaken.

De witte blouse

Drie mode must-haves voor een ultieme zomerlook. Foto Charlotte Mesman

De witte blouse kun je overal op dragen. Voor een coole zomerlook draag je er een stoer broekje en hooggehakte pumps onder. Dé trend van het moment is echter om je witte blouse met korte parelkettingen te combineren. Deze trend zagen we niet alleen bij de dames maar vooral ook bij de heren. Het was opvallend hoeveel heren met parelkettingen en –oorbellen we deze Fashion Week niet gespot hebben.

De overhemdjurk

Drie mode must-haves voor een ultieme zomerlook. Foto Charlotte Mesman

De overhemdjurk is een welkome, frisse zomertrend die zich gemakkelijk laat dragen. Je kunt deze jurk zo chic of casual aankleden als je wilt. Met een paar ironische slippers eronder ben je supercool en übertrendy.

De spijkerbroek

Drie mode must-haves voor een ultieme zomerlook. Foto ADVERSUS

Wijd of slim fit, met hoge of lage taille, al dan niet met vintage look. De spijkerbroek maakt deze zomer een interessante ontwikkeling door. De jaren ’80 spijkerbroek mag nog steeds maar er is méér onder de zon. Eén van de meest geliefde combinaties voor zomer 2022 is de spijkerbroek met een witte (tank) top. Haal er een paar up-to-date modeaccessoires bij en klaar ben je!