Elke relatie is uniek. Maar liefdesverdriet valt op te delen in een aantal fasen waar eigenlijk iedereen doorheen moet. Gedeelde smart…

Einde van je relatie? Door deze liefdesverdriet fasen moet je heen

Een gebroken hart doet ontzettend veel pijn. Als je het nooit hebt meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen. Maar overkomt het je, dan zul je, temidden van al het verdriet dat je doormaakt, versteld staan over de intensiteit van je emoties. Nooit zou je gedacht hebben dat liefde zo’n pijn kon doen! Zozeer zelfs dat het einde van een liefdesrelatie wel wordt vergeleken met rouw. Zware rouw om een heel geliefd persoon.

Net zoals in een rouwperiode, kent het verwerkingsproces na het einde van een relatie, een aantal fasen. Deze fasen verschillen van persoon tot persoon, maar er zit wel een bepaalde lijn in.

Ontkenning en valse hoop

Allereerst krijg je te maken met een shock fase waarin je ontkent dat het einde verhaal is. Je gelooft nog steeds dat het goed gaat komen en klampt je aan dit idee vast. Tijdens deze fase dringt er maar weinig tot je door. Je bent als het ware verdoofd om de waarheid en pijn maar niet onder ogen te hoeven komen.

Bewustwording, pijn en heftige emoties

In een tweede fase dringt het tot je door dat de relatie echt geëindigd is. Deze bewustwording doet ontzettend veel pijn en gaat gepaard met heftige emoties als woede en wanhoop. Ook is het een fase waarin je een poging doet om uitleg te geven aan het gebeurde. In deze fase kan je verdriet letterlijk pijn doen (hoofdpijn, buikpijn, braken, zelfs hartpijn).

Acceptatie en genezing

De derde fase brengt depressieve gevoelens met zich mee. En berusting. Je geeft je over en accepteert dat de liefdesrelatie voorbij is. Tijdens deze fase verzoen je je met de realiteit en ebt je woede weg. Uiteindelijk begin je je beter te voelen en de dingen in een juist perspectief te plaatsen. Je komt tot nieuwe inzichten in jezelf. Deze fase kan verdieping brengen. En zo komt er uit al dat lijden tot nog iets moois voort.

Overigens geldt voor alle fasen: zoek steun bij mensen die je kunt vertrouwen en zoek afleiding in leuke dingen, dingen waarbij je je goed voelt. Onderdruk je gevoelens niet maar laat je er ook niet door meeslepen. Verdrink niet in zelfmedelijden.

