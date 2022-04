Dit is wat je wél en nìet tegen die akelige haaruitval in de lente kunt doen

Haaruitval in de lente. Haartips. Foto ADVERSUS

Je hebt het vast wel gemerkt: in de herfst en lente verliezen we vaak meer haar. Het is een natuurlijk proces (dat ook bij dieren voorkomt). Er is zelfs een aparte benaming voor en die luidt (je raadt het al): seizoenshaaruitval. Mocht je in de maanden maart en april en in augustus, september en oktober meer haar in het doucheputje of in je borstel tegenkomen, dan is dat dus niet om van te schrikken.

Dat je haaruitval in de herfst of lente kan toenemen, komt onder meer doordat je haargroei, net zoals onze hormoonhuishouding, aldus de experts, wordt beïnvloed door het aantal uren zon. In de herfst zouden we de toename van haaruitval bovendien ook te danken hebben aan de langdurige (onbeschermde) blootstelling van ons haar aan de zon in de zomermaanden. Hierdoor zou een foto-oxidatie proces op gang worden gebracht waarvoor we in het najaar de rekening gepresenteerd krijgen.

Maar al met al heb je met seizoenshaaruitval te maken met een biologisch proces waar je niet veel of eigenlijk géén invloed op kunt uitoefenen. Behalve dan wat vaker een zomerhoedje dragen :-)

Haar knippen tegen haaruitval?

Mocht je denken dat het kan helpen om je haar te knippen, dan moeten we je teleurstellen. Het haargroeiproces voltrekt zich in de hoofdhuid en follikels en je haar zelf heeft daar niets mee te maken. Je haar (korter) knippen kan overigens wél helpen om het voller en dikker te laten lijken, enerzijds omdat je de vaak dunnere punten wegknipt, anderzijds omdat korter haar minder weegt waardoor het meer volume krijgt.

Tips voor een optimale haargroeicyclus

Natuurlijke haaruitval tegengaan of je je haargroeicyclus versnellen, is dus niet mogelijk. Maar je kunt een niet-optimale haargroei wel op meerdere manieren een handje helpen, namelijk door je haar regelmatig te wassen en door gezond te eten.

Onterecht wordt er wel gedacht dat als je last hebt van meer haaruitval dan gewoonlijk je je haar maar beter met rust kan laten en je het vooral niet teveel moet wassen. Het idee hierachter is gemakkelijk te begrijpen. De hoeveelheid haar die je tijdens het haar wassen verliest, is groter dan wat je gewoonlijk per dag voorbij ziet komen. Dat komt omdat door de wrijving van het shampooën haren loskomen die misschien pas voor een paar dagen later op het programma zouden staan. Door je wasbeurt uit te stellen doe je (misschien) aan uitstel maar het is zeker géén afstel.

Bovendien is het voor een optimale haargroei juist heel belangrijk om je hoofdhuid goed schoon te houden. Als je hoofdhuid niet goed schoon is, wordt dit een voedingsbodem voor bacteriën. Bovendien kan het het celvernieuwingsproces negatief beïnvloeden en kunnen de haarfollikels verstopt raken met talg en vuil. Alle reden dus om je hoofdhuid goed schoon te houden. Regelmatig shampooën stimuleert ook de bloedcirculatie en verbetert de toevoer van zuurstof.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je een gezond voedingspatroon aanhoudt en er een gezonde leefstijl op nahoudt. Voedingssupplementen kunnen helpen maar als je evenwichtig en gezond eet, zal je haar daar in principe voldoende aan moeten hebben.

Wanneer moet je je echt zorgen gaan maken?

Gewoonlijk verliezen we zo’n 50 tot 100 haren per dag. In de overgangsseizoenen kan dat wat meer zijn. Natuurlijk is het niet te doen dit te tellen. Maar merk je dat je gedurende meerdere maanden meer haar verliest dan gewoonlijk en dat je haar ook daadwerkelijk dunner en minder voller begint aan te voelen, raadpleeg dan je huisarts om andere oorzaken dan enkel de komst van de lente (of herfst) uit te sluiten.

