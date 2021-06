De Dior Chez Moi capsule collectie voor aankomende herfst is zo ontzettend najaarszonnig en cozy dat je er – ondanks de hitte van deze junidagen – meteen in weg zou lopen.

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

In deze subtropische dagen stromen de eerste persberichten met beeldmateriaal voor herfst 2021 binnen. Daar staat niemands hoofd naar. En toch! De Dior Chez Moi capsule collectie voor aankomende herfst is zo waanzinnig najaarszonnig dat je er – ondanks de hitte van deze junidagen – meteen in weg zou lopen. We moesten deze beelden wel met je delen!

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

Leitmotiv in de Dior Chez Moi collectie voor herfst 2021 zijn twee iconische fantasieën van het maison: een omgekeerde toile de Jouy en de Dior Oblique. Deze overbekende codes komen terug op pyjama’s, badjassen en poncho’s.

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

Het zijn heerlijke feel-good items, superchic maar zonder enige pretentie. Blauw/grijs en wit voeren – wederom – de boventoon. Creatief directeur Maria Grazia Chiuri moet wel héél veel van deze stijlvolle combinatie houden.

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

Bekijk de foto’s van de reclamecampagne maar eens en zwijmel weg bij deze supercoole loungecollectie met korte sweatpants, hoodies, cozy sokken en kousen en zelfs een superzachte gebreide spencer. De modeaccessoires zijn simpel maar stijlvol: slippertjes met fantasie, een haarband met fantasie. Let ook even op de strandaccessoires!

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

Dior Chez Moi capsule collectie herfst 2021. Photo: courtesy of Dior

Zeg nu zelf… je zou toch gek zijn om de herfst af te wachten. Van deze capsule collectie worden wij in ieder geval superhebberig, ook al vallen de mussen van het dak van de hitte.

