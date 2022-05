Dierenprints horen ook dit seizoen in jouw zomer modelook thuis

Dierenprints hebben we de afgelopen jaren al uitentreuren gedragen en volgens de modetrends voor lente zomer 2022 blijven we dat doen.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints

Met dierenprints is het haat-liefde. Deze prints zijn zo uitgesproken en aanwezig dat je af en toe aan een break toe bent. Maar er komt altijd weer een moment dat we ons met hernieuwd enthousiasme aan wagen.

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Zo kwam het modehuis Roberto Cavalli – bekend om zijn animalier prints – met een collectie die geheel en al in het teken van vlammende grote-katten-prints stond. Op de creaties prijkten enorme tijgerkoppen. Opvallend is ook de combinatie van zebra met luipaard, iets om te onthouden.

Ook in andere modecollecties voor lente zomer 2022 zagen we tijger- en luipaardprints voorbijkomen. Bij Missoni bijvoorbeeld zagen we beeldige triangeltopjes in deze fantasie. De bikinitopjes werden met broeken of onder jasjes geshowd. Iets om te onthouden voor jouw look voor deze zomer!

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints

Ook in de streetstyle mode bij de Fashion Weeks stuitten we op dierenprintjes. Influencer Karina Nigay combineerde een luipaardblouse met een rok met cargozakken en lange franjes en droeg daar hoge laarzen onder. Een topcombinatie, als je het ons vraagt.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints

Nog heftiger was de total animalier look die we bij Fendi spotten. Zowel de blouse als de minirok én de hoge laarzen waren in luipaardprint.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints

Wil je het meer bescheiden houden, combineer dan een setje of enkel één item in een dierenprint met chique effen kleuren zoals zachtgeel.

Moraal van het verhaal? Iedereen kan een dierenprints, of meer dan één hebben, maar het is wel even goed nadenken over de look en de uitstraling die je wilt creëren. Want yep, ze blijven heftig.

TRENDYSTYLE