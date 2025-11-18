5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

Doe inspiratie op van deze coole spijkerbroeken looks die wij spotten bij Acne Studios in Parijs. Wel even een jas over dragen!

Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman
Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Acne Studios in Parijs spotten we supercoole spijkerbroeken looks waarin je dit seizoen niet zonder meer de huisdeur achter je dichttrekt. Maar voor in-huisgelegenheden of naar een feestje kun je er vast inspiratie uit halen. We lopen je er even doorheen.

Rechte spijkerbroek met bordeauxrode accessoires

Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman
Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman

Voor een geklede look zijn rechte, donkerblauwe spijkerbroeken nog altijd dé truc. Met zo’n jeans heb je de perfecte basis voor een stijlvolle look. Je kunt het verder afmaken zoals je wilt. Met een mooie blouse, een T-shirt en een blazer, of met een wintertrui. Cropped truien zijn nog altijd cool, in figuurlijke maar ook letterlijke zin. Alleen geschikt voor warmbloedige meiden!

Tip: haal er bordeauxrode accessoires bij. Met bordeauxrode pumps en een idem dito tas verhoog je het fashiongehalte van je look.

Een casual variant

Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman
Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman

Op deze streetstyle foto een casual variant van de eerste look. De spijkerbroek is net wat lichter en de trui is sportiever door het streepmotief. Ook hier worden onder de jeans pumps gedragen, maar nu in een lichte kleur, net zoals de tas.

Tip: match je schoenen en tas. Het is iets dat oma (of overgrootmoeder!) graag deed, en dat nu weer helemaal in de mode is.

Supercool met hoge laarzen

Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman
Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman

Baggy spijkerbroeken met een vintage look doen ook nog steeds mee. Ze zijn up-to-date en trendy en geschikt voor een nonchalante I don’t give a f*ck look. Draag er een sweater op en speel met de juiste accessoires. Een zwarte zonnebril voor een filmsterrenallure, een grote tas, hoge laarzen.

Tip: het is dé trend van winter 2025 2026 om één laars over je broekspijp te dragen en eentje eronder. Proberen!

Altijd-goed-look

Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman
Met deze coole spijkerbroeken looks steel jij de show. Foto Charlotte Mesman

De laatste look is een altijd-goedcombinatie: een spijkerbroek met een lange trench of jas. Ook hier geldt weer: hoe donkerder je broek, hoe gekleder je look. Vervang je sneakers eens door ballerina’s en alles ziet er weer even net wat anders uit.

Tip: hoe onhandig het ook is, superlange broekspijpen waarmee je de straat aanveegt, zijn nog steeds in de mode.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle.

