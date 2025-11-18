Een bh kopen is en blijft moeilijk, want welke bh past bij jou? Volg onze tips en adviezen en vind de bh voor jouw figuur en levensstijl.

Bh kopen? Zo kies je de juiste pasvorm voor jou

Een goede bh kan je look en je zelfvertrouwen maken of breken. Bijna elke vrouw worstelt daarom wel eens met de vraag: ‘Welke bh past nu echt bij mij?’ We kopen vaak uit gewoonte steeds hetzelfde model, ook al verandert ons lichaam in de loop der tijd. Hetzelfde geldt voor de mode. Het kan zijn dat je overstapt op een ander type top, dat om een ander soort bh vraagt. We leggen je uit hoe je de perfecte bh voor jou, en jouw kledingstijl, vindt.

Ken je maten

Het begint allemaal bij het kennen van je maten. Dit klinkt simpel, maar veel vrouwen dragen een bh die niet volledig aansluit bij hun lichaam. Meet jezelf regelmatig: de omvang onder je borsten voor je bandmaat en rond het volste deel van je boezem voor je cupmaat. Een bh die goed zit, geeft steun zonder te knellen en onderbreekt je silhouet niet.

Tip: laat je eens professioneel opmeten in een lingeriewinkel; je maat kan verrassend anders zijn dan je denkt.

Tip: een bandmaat zoals 70, 75 of 80 is de omvang in centimeters van de bh band rond je torso. De cupmaat (A, B, C, D…) is de grootte van je borsten, oplopend vanaf A.

Bepaal de ondersteuning die je nodig hebt

De volgende stap is bedenken welke ondersteuning je nodig hebt. Ga je voor dagelijks comfort, of zoek je stevige ondersteuning voor grotere borsten of sportieve activiteiten? Hier helpt het om te denken aan je levensstijl. Zit je veel achter een bureau, dan kan een zachte lounge-bh ideaal zijn. Ben je veel onderweg of sportief actief, dan biedt een sport-bh de ondersteuning die je nodig hebt.

Tip: houd er meerdere bh’s op na: één voor ontspanning, één voor dagelijkse steun en één voor sport of speciale gelegenheden.

Waar heb je hem voor nodig?

Ook is het belangrijk om stil te staan bij waar je de bh voor nodig hebt. Denk aan je outfit en gelegenheid: draag je een strakke top of een lichte blouse, dan is een naadloze bh in huidskleur vaak de beste keuze. Voor speciale gelegenheden mag het juist een opvallende kanten bh of een elegante bralette zijn. Comfort en stijl kunnen elkaar aanvullen, maar soms moet functionaliteit de overhand hebben. Een bh die onzichtbaar is onder kleding, maar toch goed ondersteunt, kan je hele look transformeren.

Tip: voor een strakke top of doorzichtige blouse kies je altijd een huidskleurige, naadloze bh, tenzij je je bh juist wilt laten zien. Een kanten bh kan heel mooi zijn onder een doorzichtige blouse. Kies voor een voorgevormde bh als het je ongemakkelijk maakt als de natuurlijke vorm van je borsten zichtbaar is.

Beugel of geen beugel?

Dan is er de keuze voor beugel of geen beugel. Een bh met beugel geeft extra steun en lift, ideaal voor vrouwen met grotere borsten of wie een gedefinieerde vorm wil creëren onder kleding. Een bh zonder beugel is daarentegen zachter, flexibeler en comfortabeler voor dagelijks gebruik. Het is een persoonlijke voorkeur, en het is helemaal oké om beide types in je lade te hebben.

Tip: wissel af: draag een bh met beugel onder strakke kleding en een zachte bh zonder beugel thuis of op chilldagen.

Voorgevormd of natuurlijk

Voorgevormde bh’s zijn een andere optie. Ze geven extra ondersteuning en zorgen voor een ronde, symmetrische vorm, wat praktisch kan zijn bij grotere borsten, maar ook meer volume creëert bij kleinere borsten. Een bh zonder voorvorming behoudt juist je natuurlijke borstvorm en voelt luchtiger aan. De keuze tussen voorgevormd of niet is puur persoonlijk, en vaak afhankelijk van hoe je je outfit wil laten vallen.

Tip: voorgevormd voor shaping en volume, niet-voorgevormd voor een natuurlijke look en licht comfort.

Kies je stijl

Stijl is natuurlijk ook belangrijk. Voor een basic, everyday look zijn T-shirt-bh’s, lounge-bh’s, naadloze bh’s en comfort-bh’s zonder beugel favoriet: praktisch en onzichtbaar onder kleding. Wie juist wat meer flair wil, kiest voor een kanten bh, een elegante bralette of een bh met bijzondere details. Sportieve vrouwen zweren bij sport-bh’s, die zowel functioneel als stijlvol zijn. Het mooie is dat je niet voor één bepaalde stijl hoeft te kiezen, maar dat je ze kunt afwisselen.

Tip: mix en match stijlen in je lade: basic bh’s voor dagelijks gebruik, kanten bh’s voor een romantische date, bralettes voor flair en sport-bh’s voor actieve dagen.

Balans tussen pasvorm, comfort en stijl

Uiteindelijk draait het bij het kiezen van een bh om een balans tussen pasvorm, comfort en stijl. Neem de tijd, probeer verschillende modellen en maten, en luister naar je lichaam en gevoel. Want een bh die perfect zit, is niet alleen een kledingstuk, maar een boost voor je zelfvertrouwen die je elke dag bijblijft.

Tip: een goed passende bh is een investering in comfort én uitstraling: neem de tijd om te zoeken naar jouw perfecte match.