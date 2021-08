Beauty. Mogen jouw voeten gezien worden? 9x Pedicure tips voor puntgave voetjes

Beauty. 9x Pedicure tips voor puntgave voetjes

De schoenentrends voor de zomer laten steevast slippertjes en sandaaltjes zien. Daar wil ik het vandaag even hebben, want aan het dragen van open schoenen is één (belangrijke) voorwaarde verbonden: puntgaaf verzorgde voetjes.

Ik wil je mijn ‘recept’ voor verzorgde voeten meegeven. Het is een heel simpele formule, heel eenvoudig, maar beproefd. Trouwe lezers zullen weten dat ik een deel van het jaar in Zuidoost-Azië doorbreng. Daar is het usance om in huis altijd je schoenen uit te trekken, ook bij vrienden, en soms zelfs in winkels of restaurants. Het is dus heel belangrijk dat je voeten er altijd goed uitzien. In de loop der tijd ben ik er, al zeg ik het zelf, best handig in geworden om mijn voeten toonbaar te maken (en houden). Dit is mijn recept.

1. Verzorg je voeten regelmatig. Ik houd één keer per week aan.

2. Begin met een voetenbadje met lauwwarm of warm water van ongeveer 10 minuten (ondertussen kijk je TV of werk je aan de computer). Ik voeg wat vloeibare zeep toe. Dat geef me een fris gevoel.

3. Duw met een manicure houtje voorzichtig je nagelriemen.

4. Knip met een nagelriemtang de losse velletjes weg, maar NIET de nagelriemen! (Lees verder onder de foto)

5. Knip vervolgens met een nagelclip je teennagels recht af.

6. Gebruik een voetvijl voor je voetzolen. Vergeet ook je hielen niet.

7. Verwen je teennagels met een nagelolie (of olijfolie). Smeer de olie over je nagels uit of dompel ze erin onder (dat laatste is pure luxe – probeer een badje van olijfolie!).

8. Hydrateer je voeten met een vette crème. Doe dat voor het slapengaan, maar let op dat je niet uitglijdt als je uit bed stapt. Dit is mij twee keer bijna gebeurd. Zet een paar veilige pantoffels naast je bed om ongelukjes te voorkomen.

9. Draag zo min mogelijk nagellak om je nagels mooi en gezond te houden. Nagellakjes zijn voor speciale gelegenheden maar niet om gele nagels te camoufleren!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE