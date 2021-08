Sta jij in startblokken om het nieuwe seizoen te beginnen? Ga voor een softe back-to-work look met deze losse, maar stijlvolle opsteekkapsels.

Kapseltrends 2021. 4x Losse opsteekkapsels voor een softe back-to-work look. Paardenstaart met haarspeldjes. Foto: Charlotte Mesman

Heb jij de zomer gevierd met lange, losse manen? Of ben jij uit gemak steeds voor een topknot gegaan? Gooi dan nu het roer om en ga voor losjes in je nek bijeengebonden haar voor een softe back-to-work look.

Want zeg nu eerlijk: wie heeft er zin om terug te gaan in het strakke ritme, het keurslijf van het alledaagse leven? Niemand toch? Doe het daarom ook je haar niet aan. Houd dat zomerse gevoel nog even vast met zachte kapsels en lieflijke, zonopgelichte lokjes rond je gezicht.

Kapseltrends 2021. 4x Losse opsteekkapsels voor een softe back-to-work look. Cord knot. Foto: Charlotte Mesman

Een topper volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2021 is de cord knot, een absolute aanrader. Dit kapsel bestaat uit een knot laag in je nek waar je een of meerdere strengen haar omheen draait die er dan met een beetje fantasie uitzien als koorden, vandaar de naam cord knot. Je kunt deze knot zo strak en geordend maar ook zo los en lieflijk maken als je wilt. Voor de nazomer is zo’n nonchalante, niet al te strenge look ideaal.

Kapseltrends 2021. 4x Losse opsteekkapsels voor een softe back-to-work look. Jaren ’80 crunchie. Foto: Charlotte Mesman

Heb je ’s morgens geen tijd om strengen haar rond je knot te wikkelen, dan breng de jaren ’80 scrunchie uitkomst. Kies ‘m in dezelfde kleur als je blazer!

Houd je van overaccesorizen, ga dan aan de slag met goudkleurige haarspeldjes. Maak een losse lage paardenstaart en steek een handjevol fonkelende haarspeldjes in je zongebleekte haar. Hier wordt iedereen blij van. Combineer de speldjes met een paar goudkleurige jaren ’70 kettinkjes of een dikke schakelketting, en hang een paar chique parels in je oren. Back to work, maar wel met een relaxede en stijlvolle mood.

