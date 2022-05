Niemand is te oud voor modetrends als mini jurkjes of crop tops

De modetrends 2022 voor iedere leeftijd. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De modetrends voor lente zomer 2022 showen huid. Minirokken, mini-jurkjes, doorkijkjurkjes, crop tops, lage tailles, cut-out modellen. Inmiddels weten we het allemaal. We gaan ons ‘bloot geven’ en dat hebben we aan de Y2K invloeden (de late jaren ’90 en vroege jaren ’00) te danken.

Het mag allemaal heftig klinken en in veel gevallen is het ook wel zo, maar er zijn ook een heleboel dingen die iedereen op elke leeftijd kan dragen.

Het mini-rokje

De modetrends 2022 voor iedere leeftijd. Photo courtesy of Max Mara

De ene minirok is de andere niet. Rechte minirokjes met lage taille zijn een absoluut een tienerding maar rokjes tot halverwege het dijbeen met hoge taille zoals we die op de catwalk van Max Mara konden bewonderen, kleden mooi af. Dit soort modellen zijn een optie voor elke leeftijd.

Nog gemakkelijker in het dragen zijn de jaren ’60 rokjes met A-lijn. Het is juist die A-lijn die de aandacht van je benen afleidt. Nog te bloot? Draag er dan een panty onder. Als je ‘m dan ook nog eens kiest in dezelfde kleur als het rokje – laten we zeggen: een oranje rokje met oranje pantykousen – ben je gekleder dan ooit.

De crop top

De modetrends 2022 voor iedere leeftijd. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De crop top is ook zo’n ding. Op een bepaald moment wil je niet meer met blote buik over straat. Of misschien wil je het wél maar zegt je stijlgevoel je dat het niet meer kan. Ook in dat geval zijn er wel oplossingen te vinden.

Eén daarvan is de top met franjes zoals we die bij Alberta Ferretti spotten. Je showt nog net een streepje buik maar de franjes vallen erover en halen het ‘blote’ weg. Een andere oplossing is de combinatie van een hoge taille rok of broek met een net iets langere crop top zodat je slechts een klein streepje huid showt. Een mooie blazer erover en klaar ben je.

Tip: kies het topje niet strak maar licht uitwaaierend zodat het je huid niet samendrukt (kans op rimpelvorming en vetrolletjes) en je buik in de schaduw van het licht uitwaaierende topje komt te vallen.

Het mini-jurkje

De modetrends 2022 voor iedere leeftijd. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Smelt je weg bij de aanblik van de mini-jurkjes voor lente zomer 2022? Gelijk het je! Wil je er op elke leeftijd mee wegkomen, dan is het ook hier weer een kwestie van goed kiezen en combineren.

Heel chic is het mini-jurkje over een boyish broek zoals (wederom) Alberta Ferretti dat voor ons bedacht. Je kunt ook voor een slank afkledende full length broek kiezen zoals die deze zomer in de mode zijn. En natuurlijk kunnen dikke, gekleurde pantykousen je hier weer op weg helpen.

Andere tips: kies je mini-jurkjes niet strak, laat dat bodycon jurkje maar zitten, en kijk ook eens bij de jurkjes met gesloten decolleté en lange mouwen.

Dames, jullie zien het, leeftijd is géén excuus om bepaalde modetrends zomaar opzij te schuiven.

