10 Jaar jonger met deze anti-aging make-up tips voor de rijpe huid

Het opmaken van de rijpe huid is niet anders dan het opmaken van een jonge huid. Of toch wel! Er zijn een aantal do’s en don’ts en anti-aging make-uptrucjes voor de ‘oudere jongeren’ van 50 jaar en meer die ervoor kunnen zorgen dat je er vijf, zelfs tien jaar jonger uitziet. Met de juiste make-upproducten en -technieken kun je tien jaar van je leeftijd (misschien wel meer!) afsmokkelen. Tel uit je winst! (Aan de hand van onze samenvatting aan het eind van het artikel kun je gemakkelijk berekenen hoeveel extra jaartjes jij nog van je leeftijd kunt aftrekken.)

Uitgangspunt: huidverzorging

Uitgangspunt voor een goede huid is en blijft natuurlijk een goede huidverzorging. Vochtinbrengende en voedende crèmes helpen om de huid jong te houden. Check je crèmes ook op werkzame stoffen (zoals vitamine A, C, E, niacinamide).

Tien jaar jonger met deze anti-aging make-up tips en trucs

1. Drie jaar jonger met het gebruik van een primer (-3 jaar)

De primer is een nieuw en geavanceerd make-upproduct dat echt verschil uitmaakt. De primer breng je onder je foundation aan (net zoals je onder de eerste verflaag een primer aanbrengt). Het gebruik van een primer heeft verschillende voordelen:

Het huidoppervlak ziet jonger, gladder en egaler uit, mede dankzij de aanwezigheid van siliconen (er bestaan vooroordelen tegen siliconen maar de meeste experts zijn het erover eens dat deze siliconen niet in de huid of poriën doordringen).

Het laagje dat de primer over je huid legt, gaat uitdroging van de huid tegen omdat het het verdampingsproces vertraagt en het vochtpeil van de huid beter op peil blijft.

De foundation laat zich gemakkelijker aanbrengen als er eerst een primer is gebruikt.

Primers bevatten lichtreflecterende deeltjes waardoor het licht dat op de huid valt zo wordt weerkaatst dat de huid jonger, gladder en compacter lijkt.

Door het gebruik van een primer heb je minder product (foundation) nodig, en dit is heel belangrijk want voor de rijpe huid geldt: HOE MINDER MAKE-UP, HOE BETER.

2. Eén jaar jonger met de juiste basis: foundation, camouflageproduct, poeder (-1 jaar)

Basisregel voor het opmaken van de rijpe huid: gebruik zo min mogelijk foundation, zo min mogelijk camouflageproduct, zo min mogelijk poeder. Less is more! Voor de rijpere huid zijn vooral vloeibare foundations geschikt. Gebruik een specifieke formule voor jouw huidtype.

Breng altijd EERST de foundation aan en gebruik een camouflageproduct alleen daar waar nodig. Draai je de volgorde om dan riskeer je dat je het camouflageproduct na het aanbrengen van de foundation opnieuw moet aanbrengen en dan begin je met het opbouwen van lagen en dat is nu juist niet de bedoeling. Zo min mogelijk product is en blijft de regel!

Gebruik zo min mogelijk poeder, en alleen in de T-zone maar nooit rond de ogen. Beter nog dan poeder zijn de blot powder vloeitjes: een soort papiervelletje dat je over je huid haalt en dat het overtollige vet absorberen.

3. Twee jaar jonger met highlights (-2 jaar)

Highlights zijn make-upproducten waarmee je lichtpunten in je gezicht kunt creëren. Ze leggen een mooie glans over de huid en door met licht en schaduw te spelen kun je de volumes in je gezicht als het ware ‘veranderen’.

Een make-up truc met een ‘lifting effect’: breng een highlight aan in de zone die vanaf je jukbeen langs je buitenste ooghoek richting je slaap loopt. Door deze zone te ‘verlichten’, creëer je een instant lifting effect. Je jukbeenderen en ogen lijken hoger.

4. Eén jaar jonger met de juiste vorm wenkbrauwen (-1 jaar)

Ook de manier waarop je je wenkbrauwen opmaakt, kan je jaren jonger (of ouder!) maken. Voor een jonger aanzien vul je je wenkbrauwen met lichte hand in met een wenkbrauwpotlood of een oogschaduw waarbij het heel belangrijk is dat je het hoogste punt van je wenkbrauwen accentueert. Maak de wenkbrauwboog op dat punt iets hoekiger. Dit staat pittig en jong en heeft een ‘lifting effect’. Houd je wenkbrauwen één tint lichter dan je haarkleur.

5. Eén jaar jonger met de juiste oogmake-up (-1 jaar)

Rimpels en lijntjes rond de ogen? Vermijd glanzende oogschaduw; kies voor mat of satijnachtige texturen. Crèmeachtige oogproducten zijn alleen geschikt als ze direct opdrogen maar niet als ze crèmeachtig blijven (ze vullen dan lijntjes, rimpeltjes en gaan in de oogvouw zitten).

Gebruik bij voorkeur lichte kleuren om je ogen mee op te maken. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen en zijn er vrouwen die ook zwart of donkerbruin heel goed kunnen hebben, maar de hoofdregel is: lichte kleuren (niet wit).

Mascara voor de bovenste wimpers is een must. Stip met een snel drogende mascara ook de onderste wimpers aan om de ogen te openen.

6. Eén jonger met crèmeblush (-1 jaar)

Blushes in crème zijn heel geschikt voor de oudere huid omdat ze de huid die glans teruggeven die met de jaren afneemt. Ga voor frisse en niet te donkere kleuren in rozeachtige of perzikachtige tinten.

Breng de blush op de koontjes van je wangen aan. Dit doe je door in de spiegel naar jezelf te glimlachen en de blush dan van de koontjes richting de oren uit te werken. Vermijd de jaren ’80 methode: kusmondje maken en een harde streep blush op de jukbeenderen aanbrengen.

7. Eén jaar jonger met glanzende of glossy lippen in frisse kleuren (-1 jaar)

Net zoals de huid, moeten ook de lippen worden ‘klaargemaakt’ met een primer. Deze primer maakt het aanbrengen van de lippenstift gemakkelijker, zorgt ervoor dat het product langer blijft zitten en voorkomt uitlopen.

Als ‘jonge oudere’ vrouw kun je het beste een crèmeachtige lipstick of gloss te gebruiken in lichte, frisse kleuren. Vermijd metallic kleuren. Felle kleuren (fluo oranje, felrood, pruimrood) kunnen heel mooi zijn, maar goudtinten en te matte texturen moeten worden vermeden. Crèmeachtige texturen en gloss reflecteren het licht en geven de lippen daardoor weer meer volume (volume dat helaas in de loop van de jaren afneemt).

Make-up tips voor rijpere huid (reken uit hoeveel jaar jij van je leeftijd kunt afsmokkelen)

Gebruik een primer vòòr het aanbrengen van de foundation; gebruik een vloeibare foundation in dezelfde tint als je huid (- 3 jaar)

Gebruik zo min mogelijk foundation en camouflageproduct; gebruik blot powder in plaats van losse of compacte poeder (-1 jaar)

Highlight de zone van je jukbeen richting buitenste ooghoek richting slaap (-2 jaar)

Teken een ‘hoekje’ op het hoogste punt van je wenkbrauwboog (-1 jaar)

Gebruik bij voorkeur lichte oogschaduw; gebruik géén metallic oogschaduw of crème oogschaduw (- 1 jaar)

Kies crèmeblush in roze of perzikkleuren en breng die op de koontjes van je wangen aan (-1 jaar)

Ga voor crèmeachtige of glossy lippen in frisse lichte kleuren. Vermijd matte of metallic lippenstift (-1 jaar).

