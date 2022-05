Afvallen begint met een goed plan

Als je wilt afvallen, is het vooral belangrijk dat je minder en gezond eet. Waarom lukt dat vaak niet? Omdat we er geen tijd voor hebben. De oplossing? Maak een maaltijden- en boodschappenkalender voor de hele week.

Sneller afvallen met een weekprogramma

Onderzoeken wijzen uit dat mensen die hun maaltijden vooruit plannen sneller afvallen dan mensen die keer op keer improviseren. Dit is gemakkelijk te begrijpen. Als je ’s avonds laat van je werk thuiskomt en de koelkast leeg aantreft, dan zit er niet anders op dan even iets bij de snackbar te gaan halen of om een (vette) hap in de kroeg te eten. En natuurlijk grijp je die zak chips als je geen verstandige snacks in huis hebt. Bovendien is het veel gemakkelijker je aan de lijn te houden als je van tevoren weet waar je aan toe bent. Een goede planning is de basis voor een slanke lijn.

Maak een weekplan

Maak aan het begin van de week een maaltijdenkalender. Je hebt er hooguit 20 minuten voor nodig (maar die tijd verdien je in de loop van de week ruimschoots terug). Schrijf voor elke dag op hoe je ontbijt, je lunch en je diner eruit zullen zien. Maak ook een lijstje van gezonde snacks.

Boodschappen doen

Plan op basis van je voedselkalender, je weekprogramma en je levensstijl de momenten waarop je boodschappen gaat doen. Zo kun je ervoor kiezen om de voedingsmiddelen die je lang kunt bewaren allemaal in één keer in te slaan. Je hoeft dan gedurende de week alleen nog maar kleine boodschappen te doen om de verse etenswaren in te slaan. Je kunt er ook voor kiezen niet vooruit in te slaan maar om elke dag boodschappen te doen.

Stel op basis van je voedselkalender de boodschappenlijsten voor de week op. Je weet nu precies waar je aan toe bent. Wijk tijdens het boodschappen doen niet van je lijst af maar haal alleen in huis wat je nodig hebt.

Maak tijd om te koken

Door een weekplan te maken, hoef je niet keer op keer te bedenken wat je nu weer gaat eten. Dit behoedt je niet alleen voor misstappen maar spaart je ook tijd. Tijd die je in de bereiding van een gezonde maaltijd kunt steken. Je kunt elke keer gericht aan het werk gaan omdat je al weet wat je gaat eten.

Probeer de bereiding van je maaltijden als een moment van relax te zien. Natuurlijk kost het wassen, snijden en koken van groenten meer tijd dan een diepvriesmaaltijd in de oven zetten. En natuurlijk is het veel meer werk om een stukje kipfilet op de grill klaar te maken dan om op weg naar huis een zak patat friet met mayonaise te kopen.

Maar het klaarmaken van een gezonde maaltijd kan ook veel voldoening geven. Maak er een ontspanningsmoment van. Zet een muziekje op en bind je schort voor. Geniet van de aanblik van een koelkast vol groenten, fruit en andere gezonde dingen.

Enkele ideeën voor slanke maaltijden

Begin de dag met een gezond ontbijt op basis van vezels (granen), yoghurt en vers fruit (of een glas verse sinaasappelsap).

De lunch kan bestaan uit een combinatie van een maaltijdsalade met volkorenbrood.

Voor de avondmaaltijden is meer creativiteit nodig.

Denk aan een verse zalmmoot met spinazie en wat meergranenrijst, kip op de grill met broccoli en een kleine portie aardappelen, kip in sinaasappelsap met worteltjes en sperzieboontjes, volkorenpasta met veel groenten (beter nog: groenten met een beetje volkorenpasta!), een rauwkostsalade met een handje (niet teveel!) noten en rozijntjes, een vegaburger met een gestoofde groentenmix. Breng de gerechten op smaak met geurige olijfolie en verse kruiden of pittige specerijen. Zorg voor variatie. Juist omdat je van tevoren plant, kun je hieraan werken.

Als snacks kies je fruit, een magere yoghurt, een wortel maar ook een handjevol amandelen of een klein stukje Parmezaanse kaas.

