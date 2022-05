De grootste wenkbrauwtrend voor 2022 is iedere dag een andere brow

Wenkbrauwtrends voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Boyish wenkbrauwen, rechte wenkbrauwen, gelamineerde wenkbrauwen, fluffly wenkbrauwen. De reeks wenkbrauwtrends die de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd zijn ontelbaar. En wij er met z’n allen steeds weer achteraan.

Wenkbrauwtrends voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Wenkbrauwen zijn een item geworden. Een obsessie waar we kosten nog moeite voor sparen. De trends volgen zich – ook door de invloed van TikTok en andere sociale media – steeds sneller op. Het is nu zelfs zover dat we terug zijn bij superdunne wenkbrauwen in jaren ’00 stijl.

Dat zet je toch aan het denken. Want om nu zomaar de pincet te pakken en die haartjes uit te rukken die we er de afgelopen jaren met moeite bij gekweekt hebben, gaat toch echt wel een beetje tegen het verstand van elk redelijk denkend mens in. En wat als je volle wenkbrauwen hebt laten tatoeëren of microbladen?

Wenkbrauwtrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Met de terugkeer van een extreme wenkbrauwtrend als dunne wenkbrauwen, lijkt het touwtje een beetje te knappen. In ieder geval komt het strak te staan. Dat leken de top visagisten van MAC in de globale online masterclass voor herfst winter 2022 2023 te bevestigen.

Senior Artist Tom Sapin van MAC Cosmetics gaf ons een advies mee dat de weg open lijkt te maken voor meer vrijheid op dit gebied. Speel met je wenkbrauwen. En daarmee bedoelde hij: met behulp van make-up.

Hij vertelde dat hij een paar dagen geleden een model op drie verschillende manieren had opgemaakt. Toen hij de foto’s van de drie make-up looks aan een vriend liet zien, zei deze ‘Niet te geloven dat dit hetzelfde meisje is’. Ze kwamen tot de conclusie dat het de wenkbrauwen waren die het verschil uitmaakten, die bepalend waren voor de look.

Wenkbrauwtrends voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

‘Speel met je wenkbrauwen,’ is dus Sapin’s advies. ‘Speel met je persoonlijkheid. Creëer elke keer een ander karakter.’

Een advies dat wij graag ter harte nemen. Want hoe leuk is het om bij een boyish broekpak voor een paar rechte, boyish brows te kiezen, en om bij dat partyjurkje je wenkbrauwen superdun (ook met behulp van camouflageproduct) of met een zwoele, bijna erotische hoek in te tekenen?

Waarom zouden we ons vastpinnen op één enkele wenkbrauwlook omdat die nu toevallig in de mode is als er zoveel mogelijk is? Experimenteer met vormen, kleuren, met texturen als gloss of mat. Alles mag, alles kan. Denk daar de volgende keer dat je met je wenkbrauwpotlood in je hand voor de spiegel staat maar eens over na.

