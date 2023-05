Zin in een nieuwe keuken? Laat je inspireren door de keukentrends voor 2023. We zetten ze voor je op een rijtje.

5x Keukentrends voor 2023 om je door te laten inspireren

De keuken blijft het hart van je huis, een centraal punt waar je heerlijke maaltijden bereid maar ook een warme en gezellige ontmoetingsplaats. Zorg ervoor dat je je er goed voelt. Droom jij van een nieuwe keuken? Laat je dan inspireren door de keukentrends voor 2023.

Van landelijk tot minimalisme

Als je weet welke stijl jij mooi vindt, wordt het uitzoeken van een keuken stukken gemakkelijker. Een toptrend voor 2023 is: minimalisme. Denk hierbij aan strakke keukens met keukenkastjes zonder glas en zichtbare handgrepen waardoor alles orde en netheid uitstraalt. In deze stijl worden ook keukenapparaten naadloos weggewerkt. Andere stijlen zijn landelijke keukens met natuurlijke materialen en opvallend meer details, design keukens met bijzondere materialen en een luxe uitstraling en industriële keukens met een stoere look en feel. Geen idee wat jouw stijl is? Wandel dan eens een keukenoutlet binnen en doe ideeën op.

Lichtere en zachtere kleuren

Zwart en grijs zijn nog steeds topkleuren voor de keuken maar langzaam maar zeker zien we een verschuiving richting lichtere kleuren. Witte keukens winnen aan populariteit. Ook zachte natuurlijke kleuren als beige, crème en zachtgrijs komen we steeds vaker tegen. Opvallend is dat ook dat de kranen steeds vaker mee kleuren. Denk hierbij aan zwarte of witte kranen die zwarte of witte keukens completeren. Het geeft een heel modern effect.

Aandacht voor materialen

Een opvallende keukentrend voor 2023 is de mix van verschillende materialen als chroom, zilver, koper, messing en roestvrij staal. Ze mogen naast elkaar gebruikt worden en zorgen voor diepte in je keuken design. Verder is er aandacht voor natuurlijke en stenen materialen, en voor bijzondere materialen die luxe uitstralen. Het mag allemaal duur klinken maar dat hoeft niet zo te zijn. Tegenwoordig vind je schitterende keukens voor aantrekkelijke budgetten. Zo kun je bijvoorbeeld een keuken kopen bij KeukenConcurrent.

Eiland keukens

Supergezellig en ook heel handig is de eiland keuken. Eilanden zijn ook dit jaar weer een toptrend. Ze komen in alle mogelijke formaten en uitvoeringen: kookeilanden, spoeleilanden, maar ook eilanden met een bargedeelte en barkrukken. Met een keukeneiland creëer je een centraal punt in de keuken waar iedereen welkom is.

Statement accessoires

Een andere keukentrend is die van de statement accessoires. Je kunt hier denken aan een indrukwekkende afzuigkap die tegelijkertijd functioneel en decoratief is. Of aan statement verlichting die je keuken extra gezellig of luxe maakt.

Laat je ideeën er maar eens over gaan en doe inspiratie op voor jouw keuken.