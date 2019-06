Tips voor een trendy partykapsel. Het must-have haar accessoire heb je vast al in huis!

‘Ik zie haar al voor me’, begint Loris Binotto, hair stylist, aan wie we om een trendy partykapsel voor zomer 2019 gevraagd hebben. ‘Een gebronsd huidje, een lange jurk die wappert in de warme wind, een stralende lach, wat losse lokken rond een ontspannen gezichtje. Het haar is opgestoken en draagt de zee als het ware in zich. Ik ben dol op opsteekkapsels… ‘

Bun up met must-have haar accessoire

‘Bij mij zijn jullie voor partykapsels aan het goede adres’, zegt Loris Binotto. ‘Ik ben dol op party’s en partykapsels. Als ik aan partykapsels voor een zomerfeest, een feest aan zee, denk dan ga ik het liefst voor het haar uit het gezicht. Ik houd van opgestoken partykapsels. Voor zomer 2019 zou ik een ‘bun up‘ kiezen. Zo’n knot boven op je hoofd. Ik zou ‘m niet te netjes maken, en ook wat plukjes rond je gezicht laten fladderen.’

‘Als je trendy wilt zijn dan haal je er een mooi zijden sjaaltje bij, misschien wel met een bloemenpatroon. Laat het sjaaltje als een band en knoop het achter in je nek. Nog leuker is het als je het sjaaltje in de knot zelf verwerkt. Dat is heel gemakkelijk.’

‘Maak een paardenstaart boven op je hoofd. Knoop het sjaaltje aan een haarlok of bind het met het elastiekje mee. Pak dan je de staart en het sjaaltje en draai je ze rond elkaar. Vervolgens draai je beide ineen tot een knot die je met speldjes vastzet. Je knot krijgt door het sjaaltje meer massa, en ook kleur!’

‘Ik zou het kapsel niet te strak en glad maken. Je gaat naar een party aan zee! Het is geen red carpet. Dus houd het natuurlijk en soft met wat losse lokken rond je gezicht. Je kapsel moet de zee uitstralen,’ concludeert Loris Binotto.

Must-have haar accessoire: het sjaaltje

De kapsel tips van Loris Binotto sluiten mooi aan bij de haartrends voor lente zomer 2019. Sjaaltjes of stroken stof zijn must-have haar accessoires voor zomer 2019. Ook op de catwalks zagen we verschillende kapsels waarin sjaaltjes en linten waren verwerkt.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE