Mode winter 2018 2019. Yohji Yamamoto. De nieuwigheid: leer

Als je één fashion show van Yohji Yamamoto hebt gezien, dan heb je ze ongeveer allemaal gezien. Je kunt bepaald niet zeggen dat de modeontwerper niet trouw is aan zijn stijl.

Zwart overheerst in de mode collecties van Japanse maestro. De vormen en lijnen zijn als sculpturen. De draperieën zijn kunstig en ongewoon. Yohji Yamamoto’s mode is niet sexy of sensueel maar modieus en modern.

De (bijna) total black collecties vormen de perfecte ‘achtergrond’ voor artistieke maquillages en kapsels. Met een collectie als die van Yamamoto kan het nooit teveel zijn.

Voor herfst en winter 2018 2019 zagen we kapsels die eruit zagen alsof de modellen zijwind hadden gehad. Daarbij was het haar aan de platte zijkant en bovenkant glanzend en het uitwaaierende haar aan de andere zijkant mat. Ook de make-up vertoonde een asymmetrie. Eén oog was geheel omvat met een wit vierkant vlak, het andere oog was geaccentueerd met zwarte strepen boven en onder het oog.

Maar de nieuwigheid in deze wintercollectie waren kledingstukken en details in leer. Heel mooi is het korte chocoladebruine leren jasje dat over een lange zwarte jurk met zwartleren detail wordt gedragen. Opvallend in deze outfit zijn ook de laarzen die nu eens niet in het zwart maar in bruin leer zijn uitgevoerd.

Verder komen in de hele collectie zwartleren details voor die zijn gecombineerd met andere zwarte materialen waardoor subtiele contrasten in de texturen ontstaan.

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien krijg je weer zin in zwart (met een bruin leren jasje!).

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends