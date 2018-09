Heb jij het wel gehad met die gehaktballen (en al dat vlees), probeer dan eens deze vegetarische groenteballetjes. Wel zo lekker, zeker als je ze serveert met jonge slablaadjes met een gemberdressing.

Ingrediënten

100 gram bruine bonen (gedroogd of uit blik)

200 gram savooiekool (groene kool)

40 gram fijn gesneden ui

extravergine olijfolie

paneermeel

curry poeder

dille

groene selderij

jonge sla

verse gember

zout

Bereiding

Week de boontjes gedurende enkele uren in water en kook ze in water met zout. Giet ze af en houd ze apart.

Verwijder eventuele harde buitenste bladeren en de stronk van de savooiekook, was de eetbare bladeren en kook ze in kokend water met zout. Giet de kool af, laat de bladeren afkoelen en uitlekken. Snijd nu de kool en de gekookte boontjes met een mes in kleine stukjes.

Snipper de ui en bak deze glazig in olijfolie. Voeg de kool, de boontjes, het paneermeel, de curry, de fijngehakte dille en zout toe.

Vermeng alles met elkaar en rol dan van het mengsel balletjes die je door het paneermeel haalt. Leg ze op een bord en bak ze voorzichtig even op in weinig olijfolie.

Schil en rasp de gember, doe de geraspte gember in een schone theedoek en wring deze uit boven een kom. Op deze manier krijg je het sap zonder de harde vezels.

Snijd de groene selderij in reepjes en doe deze in koud water zodat de groente gaat krullen.

Maak de selderij en jonge sla aan met olijfolie en gembersap en garneer de groenteballetjes ermee.