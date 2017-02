Mode. Deze update van je spijkerjack kost je niets!

Vroeger liet je je kleding vermaken om pas te houden met de trends. Ik herinner me de eindeloze ritjes naar de naaister. Ze maakte mijn rokken korter, turnde mijn broekpakken om tot jurken, nam mouwen in en vermaakte schouders. Het arme mens had het soms zwaar te verduren met al onze modieuze verzoeken.



Nu ga je voor een update van je garderobe naar de Zara of… zet je de schaar in kledingstukken die niet meer modieus ogen. Vintage is nog steeds een trend en dat maakt het heel eenvoudig om met name spijkergoed snel te updaten. Denk aan een mullet hem voor je jeans of aan een vintage afwerking van je spijkerjack. We hebben er al eerder over geschreven.

Tijdens de Fashion Week in Parijs kwamen we een prachtvoorbeeld van zo’n ‘update met schaar’ tegen. Het spijkerjack op de foto’s is supercool. Het is op taillehoogte afgeknipt waardoor het een ongewone en moderne lengte heeft en de afwerking rafelig is.

Met een scherpe schaar moet het jou ook lukken om dat oude spijkerjack dat je niet meer draagt om te turnen in een modern en cool exemplaar. Het kost je nagenoeg niets. Geen verstelkosten en slechts een paar minuten van je kostbare tijd :-)