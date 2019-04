Twee heerlijke maaltijdsalades. Peer en kaas. Spelt en zalm

Salades zijn gezond en lekker, maar dat niet alleen. Ze zijn ook heel gemakkelijk te bereiden. In een handomdraai zet je een maaltijdsalade op tafel met groenten, proteïnen en granen. Fris en lekker, ideaal voor de lente en zomer.

Salade van peer, kaas, selderij en noten

Ingrediënten voor 2 personen

2 peren

200 gram roquefort kaas (in blokjes)

3 selderijstengels

1 citroen (voor het sap)

extravergine olijfolie

zout

peper

120 gram gepelde noten

Bereiding

Vermeng de olijfolie, het citroensap en zout en peper in een grote slabak. Schil de peren en snijd ze in blokjes, was de selderijstengels en snijd ze. Hak de noten. Doe alle ingrediënten in de slabak en vermeng alles met elkaar. Als laatste schep je de kaas erdoor.

Salade van spelt en zalm

Ingrediënten

300 gram gekookte spelt (ook kant en klaar verkrijgbaar)

150 gram gerookte zalm

10 kerstomaatjes

1 rode ui

1 komkommer

extravergine olijfolie

1 citroen (voor het sap)

zout en peper

appelazijn

1 eetlepel suiker

Bereiding

Vermeng de suiker, de azijn en citroen in een slabak. Schil de komkommer en snijd ‘m in dunne plakjes. Doe hetzelfde met de ui. Vermeng de ingrediënten de suiker, azijn en citroen in de slabak, en laat het even rusten.

Halveer in de tussentijd de tomaatjes en snijd de zalm in dunne plakjes. Voeg dan de spelt, tomaatjes en zalm aan de andere ingrediënten toe. Maak de salade aan met olijfolie, zout en peper.