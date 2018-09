Trendy kleding. De mode en mode ideeën voor herfst winter 2018 2019

Als we naar de mode collecties voor herfst winter 2018 2019 kijken, dan zien we een enorme verscheidenheid aan mode ideeën en winter looks. Eigenlijk heeft zo ongeveer elke modeontwerper zo zijn of haar eigen ideeën over de mode. Vandaag zijn we eens niet gaan zoeken naar rode lijnen en eventuele mode trends voor het komende seizoen maar we hebben onze smaak en stijl op de mode collecties los gelaten. We hebben ons afgevraagd: ‘Wat vinden wij nu echt mooi? Wat zouden we zelf graag willen dragen?’

We hebben 7 mode outfits uitgezocht waar we onszelf wel in zouden zien weglopen. Opvallend genoeg zijn de outfits die wij uitkozen niet zo kleurrijk als het modebeeld zelf, maar er zitten wel veel lichte en zachte kleuren tussen, of enkele goed gekozen kleuraccenten. Uiteindelijk blijven gedekte kleuren, zeker voor de winter, waarschijnlijk toch praktischer. Maar nogmaals, het is een kwestie van smaak. Loop de outfits van onze keuze maar eens langs en doe mode ideeën op.

Mode idee van Stella McCartney: het wollen pakje

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: het wollen pakje is comfortabel en stijlvol. De accessoires – de dubbele tas en de schoenen – maken de outfit trendy. We love it!

Mode idee van Alberta Ferretti: rood- en paarstinten

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: deze outfit laat mooie, herfstige kleurcombinaties zien. De rode laarzen onder de aubergine kleurige broek en de paarse coltrui geven de outfit een moderne twist.

Mode idee van Agnes B.: spijkerbroek in klassieke versie

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: deze superklassieke look met spijkerbroek en donkerblauwe jas doet het altijd goed. Ook hier zijn het weer de accessoires die de look een moderne touch geven. Heuptassen zijn helemaal in de mode. De donkerblauwe pet met klep is cool!

Mode idee van Antonio Marras: chic in broekpak

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: dit broekpak is eindeloos chic! Ook hier weer een tas om het middel!

Mode idee van Elisabetta Franchi: supervrouwelijk

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: de hoge gele laarzen onder de plissérok (plissérokken zijn weer hot) maken deze look pittig. Het mofje is speels. Mode is fun, weet je nog?

Mode idee van Emporio Armani: tijdloos

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: een zwarte broek met een mooi jasje is tijdloos. Armani kan dit als de beste! Let ook op de witte laarzen. Ze zijn superstoer voor Armani’s doen.

Mode idee van Paul & Joe: supermooie winterjas

Waarom we deze mode outfit mooi vinden: omdat je je in zo’n winterjas mooi voelt! Eigenlijk zou iedereen, naast de gebruikelijke winterjas die je door regen en wind heen helpt, een snoepje van een winterjas moeten hebben. Voor dat ultieme ‘feel good’ gevoel!