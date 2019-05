‘Wie doet mij wat!’ Deze tentoonstelling moet je zien!

Wie doet mij wat! is de opvallende titel van de overzichtstentoonstelling van Sierk Schröder (1903-2002) die tot en met 3o juni 2019 in De Bergkerk in Deventer wordt gehouden. De titel is ontleend aan een uitspraak van de kunstenaar zelf. ‘Wie doet mij wat!’ getuigt van de eigen koers die Schröder altijd heeft gevaren. Dwars tegen alle stromingen in bleef hij de vernieuwing in de traditie zoeken. Hij was ervan overtuigd dat kunst voorkomt uit kunde en verwierp het idee dat voor vrije expressie geen scholing nodig zou zijn.

‘Eerst moet je de menselijke figuur goed kunnen weergeven,’ meende Schröder. ‘Je moet kennis hebben van anatomie, perspectief, karakterisering, ruimtelijke compositie en ga zo maar door.’ Schröder bleef tegen alles in geloven in het tekenen naar waarnemen. En zowaar, vandaag de dag komt belangstelling voor de tekenkunst sterk terug. Schröders oeuvre is hiermee actueler dan ooit.

In De Bergkerk wordt een brede selectie van Schröders allermooiste werken geëxposeerd. Tegelijkertijd worden ook tekeningen, studies en schetsen getoond die de basis vormden voor zijn groot kunstenaarschap. Deze dubbelexpositie betreft niet alleen meesterlijke kunstwerken, maar biedt tegelijkertijd inzicht in de verrassende technieken en de achterliggende opvattingen van de Nederlandse schilder die de meest invloedrijke personen uit de twintigste eeuw portretteerde.

Gaf Schröder in zijn portretten in opdracht op voortreffelijke wijze uitdrukking aan de ‘publiekelijke’ persoon – talloze wetenschappers, vooraanstaande zakenmensen, politici en kunstenaars vonden de weg naar zijn atelier om zich te laten portretteren – , in zijn vrije werk lijkt hij de ziel van de mens bloot te leggen.

Dit geldt vooral voor zijn tekeningen en schilderingen van het vrouwelijk schoon. Het is alsof Schröder de toeschouwer met zijn werk een blik achter de schermen van het vrouwzijn gunt. Zijn vrouwelijke figuren zitten dromerig en loom voor de spiegel van een kaptafel, ze bewegen zich geheel op hun gemak binnen de intimiteit van een slaapkamer, ze sluimeren op een sofa. Schröder zet de deur op een kier zodat we een glimp van deze nietsvermoedende, mooie vrouwen kunnen opvangen.

Maar het is in de kinderportretjes dat de kunstenaar zijn eigen ziel lijkt te leggen. Hoe vertederend wist hij de kleintjes neer te zetten. Tijdens de opening van ‘Wie doet mij wat!’ wist AnneRose, nu dik in de tachtig, levendig te vertellen over de keer dat zij voor Sierk Schröder poseerde.

‘Ik zie mij nog zitten: atelier op zolder met een groot raam waar veel licht door naar binnenvalt. Ik zenuwachtig op een stoel. Opdracht stilzitten en een eind weg de schilder achter zijn ezel. Een lange man, indrukwekkend vind ik het allemaal. Mijn haar valt lang in lichte krul naar beneden tot op mijn schouders. Hij kijkt nadenkend. Wat is er? Zit ik verkeerd, wiebel ik teveel? Hij pakt de lap, waaraan hij zijn penseel afveegt, scheurt er een hele reep vanaf en doet die als strik in mijn haar. Bekijkt het geheel van een afstand en glimlacht tevreden. Ik opgelucht… Niks aan de hand. Het oog van de meester.‘

De tentoonstelling Wie doet mij wat! toont de veelzijdigheid van Schröders oevre. Schröders werk komt schitterend uit tegen de lichtgekleurde gewelven van De Bergkerk in Deventer. Combineer een bezoek aan Schröders tentoonstelling Wie doet mij wat! met een wandeling door de Hanzestad Deventer, en maak er een onvergetelijke dag van.

Van 1 mei tot en met 30 juni 2019, openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur

