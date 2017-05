Na de tennis- en muisarm is daar nu ook de selfie-elleboog

Muisarm, Playstation-duim, tekstnek, joystick-pijn en dan nu ook… selfie-elleboog. Het rijtje Web2.0 aandoeningen wordt steeds langer.



De ‘selfie elbow’ is nog niet officieel erkend maar lijkt wel bestaan. In Amerika haalde een journaliste van de NBC de krant toen ze vertelde dat haar huisarts de pijn die zich in haar elleboog manifesteerde, associeerde met haar passie voor selfies.

De selfie-elleboog zou te vergelijken zijn met een tennisarm. Als je je elleboog continu in allerlei ongezonde bochten wringt om de perfecte selfie te maken dan kunnen de pezen ontsteken. De ontsteking is anders dan die van tenniselleboog omdat de beweging anders is, maar het principe komt op hetzelfde neer.

Vooral als je steeds weer dezelfde, ongezonde houding aanneemt, zou je wel eens last van een selfie-elleboog kunnen krijgen, menen sommige artsen.

In een eerste fase van een selfie-elleboog, zo leggen de experts uit, ontsteekt het peesweefsel doordat de pezen veelvuldig aangetrokken worden. In een tweede fase kan de aandoening chronisch worden en kan het peesweefsel aan kwaliteit inboeten, net zoals bij een tennisarm. Bij het maken van een selfie voel je pijn en je hebt minder kracht in je hand en pols.

De beste oplossing bij beginnende pijn is natuurlijk: géén selfies meer maken. Maar omdat dit voor veel (jonge) mensen ondenkbaar is, moet er aan andere oplossingen gedacht worden. Een daarvan is de selfiestick. Deze stok zorgt voor een gezondere houding van de arm. Andere oplossingen zijn: afwisselend de ene en andere arm gebruiken om selfies te maken en de pols(en) af en toe voorzichtig stretchen.

Overigens menen wij dat je wel héél véél selfies moet maken, wil je er echt last van krijgen, maar dat is onze bescheiden mening. Wat denken jullie ervan? Herken je de selfie-elleboog of ken je iemand die er eentje heeft?

