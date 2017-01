Streetstyle. Veel (licht) spijkergoed bij Chanel

De catwalk show van Chanel is het hoogtepunt van de Paris Fashion Week en vanzelfsprekend trek je voor dat moment niet zomaar iets uit de kast. Voor de show van Chanel kleed je je op je best, of je nu uitgenodigd bent of jezelf ongevraagd rond het showuur bij het Palais Grand in Parijs presenteert (in de hoop gefotografeerd te worden).



Dit najaar zagen we onder het modepubliek bij de Chanel show opvallend veel spijkergoed, en dan wel in een lichte kleur. Verbazingwekkend was dat niet want Karl Lagerfeld zelf kwam voor herfst en winter 2016 2017 met deze jeans trend en zijn fans volgen hem op de voet.

Veel genodigden kwamen in Chanel-spijkergoed, anderen interpreteerden de look op hun eigen manier.

De trends

Vooral lichte spijkerjacks met versiersels en gekleurde mouwen in bouclé (een vondst van Kaiser Karl himself voor dit seizoen) zijn populair. Opvallend is verder dat het modepubliek toch graag weer spijkerbroeken met een wat hogere taille draagt. Ook (Chanel)tassen in spijkergoed zijn dit seizoen hot.

Bekijk de looks en laat je inspireren!