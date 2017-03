Streetstyle. 4 Makkelijke kapsel ideeën waar je direct iets mee kan

De Fashion Weeks zijn voorbij. Gisteren sloot Parijs met Chanel en Louis Vuitton. Wij hebben wekenlang shows maar vooral ook ‘mensen gekeken’ (heerlijk!) en hebben enorm veel ideeën opgedaan. Qua kleding maar ook qua make-up en haar.



Zogenaamd ‘ongekamd’ haar is nog steeds de trend – die look doet het alleen goed in combinatie met een supergelikte outfit -, maar niet iedereen houdt daarvan. Klassieke paardenstaarten, knotjes en meer geconstrueerde kapsels doen zeker ook nog steeds mee. We hebben vier bijzondere ‘hoofden’ voor je uitgekozen.

Knotje met plastic

Het knotje met plastic was wel één van de meest opvallende vondsten. Wij zouden er nooit op gekomen zijn om in plaats van (of over) een elastiekje een stuk plastic om een knot te draaien. Toch staat het superleuk.

Het meisje in kwestie droeg een geheel wollen outfit en juist dan is een modern materiaal als plastic heel origineel. Spelen met contrasten en materialen is nog steeds dé methode om opvallende effecten te creëren.

Fluwelen lint

Deze paardenstaart met fluwelen lint brengt ons terug naar onze kindertijd. Het is een snelle manier om je kapsel iets bijzonders mee te geven. Het leuke hier is dat het lint vrij lang is waardoor het echt een accessoire wordt. De roze kleur is heel ‘girly girly’. Voor een klassieke look kies je donkerblauw, voor een moderne touch zwart.

Omgekeerde diadeem

We publiceerden al eerder de ‘omgekeerde trenchcoat’. Nu is het de beurt van de ‘omgekeerde diadeem’. Bind je haar bij elkaar in een slordig knotje en plant er een diadeem in die je achter op je hoofd laat zakken. Voilà! Je hebt een origineel kapsel dat heel wat aandacht zal trekken.

Twee staarten (plus hoed)

Een kapsel dat heel geschikt is als je een hoed draagt, is: twee lage staarten. Dit kapsel kun je natuurlijk op alle mogelijke manier uitvoeren. Het kapsel op de foto ziet er heel verzorgd uit. Het haar is mooi geföhnd voordat het in twee staarten is verdeeld en over de elastiekjes is een haarlok gedraaid – een trucje dat het altijd nog goed doet.

Door Trendystyle