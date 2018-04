Street style mode 2018. Zo draag je een oversized outfit

Te grote broeken, truien, blouses en jurken kunnen je modelook een heel moderne twist geven. Oversized kleding is een trend. Is dat niet geweldig? We stuiten hier op een ultracomfortabele look die ook nog eens trendy is. Proberen zouden we zeggen! Hieronder vind je 11 tips en adviezen voor een succesvolle oversized outfit. Plus een street style look om je door te laten inspireren.

Tips en adviezen voor een succesvolle oversized outfit

1. Oversize betekent: tenminste 2 maten te groot (tenzij het kledingstuk al ‘oversize’ ontworpen is). Eén maat te groot is vlees noch vis. Als je voor oversize gaat, moet je ook echt voor GROTE volumes gaan. Ben je lang, dan kun je zelfs 3 à 4 maten te groot proberen. Dit geldt met name voor de ‘bovenkant’ (truien, blouses en dergelijke). Broeken moeten in de taille mooi zitten.

2. Het advies is: verschillende maten passen. Wijk af van je standaardmaat en duik het pashokje in met maten die nog nooit in je leven gepast hebt.

3. Een ander criterium voor de perfecte oversized look is: het moet lijken alsof je zò ongelooflijk slank bent dat ze jouw maat niet hebben!

4. Denk niet dat oversize dik maakt. Het tegendeel is waar: je lijkt er eerder slanker door omdat je in je kleren… verdrinkt.

5. Daarmee komen we op een belangrijk punt: oversized kleding verbergt en corrigeert, vooral die zones waar zich overtollige kilo’s hebben opgehoopt.

6. Met oversized kleding maak je een statement: je bent niet bang om ruimte in te nemen. Je mag er zijn.

7. Try big on big. De eerste gedachte is vaak om een oversized item met een slim fit item te combineren, bijvoorbeeld een wijde broek met een kleine top of een oversized blouse met skinny jeans. Dit is op zich niet verkeerd, maar wijk eens van deze regel af. Combineer die wijde broek met die oversized blouse! Het effect is verrassend.

8. Oversized kleding vraagt om grote, stoere accessoires. Think big! Dus ga voor grote tassen en grote brillen. Less is more, als het maar GROOT is.

9. Ben je klein van stuk draag die wijde broek dan net boven je enkels. Of ga voor palen van hakken en laat de broek erover hangen.

10. Er wordt wel gezegd dat neutrale tinten en pastels het meest geschikt is voor een all over oversized look maar de street style foto’s op deze pagina bewijzen dat ook felle kleuren het in een oversized look heel goed doen.

11. Sneakers (en in de zomer ook van die trendy badslippers) geven je oversized look die nonchalante twist die oversize juist zo cool maakt!

Oversized look. Zo doen de fashionistas het!

Heb je na deze tips en ideeën over oversized kleding nog een inspiratie boost nodig, bestudeer dan de look van de fashionista op de street style foto’s op deze pagina. We ontleden de look voor je:

Het succes van deze look zit ‘m in de drie lagen. Denk de trui, of anders de blouse, maar eens weg. Je krijgt dan wel erg grote vlakken.

In deze look zie je de gouden regen van GROTE accessoires terug.

Stoer, sterk en uitgesproken zijn sleutelwoorden. Zie ook de kraag van de blouse. Die is groot en scherp gesneden. Vermijd alles wat verfijnd en petieterig is als je voor een oversized look gaat.

Heel belangrijk: oversized is niet slobberig. Vermijd het hobbezak effect. Zorg ervoor dat je kleding om door een ringetje te halen is.

Tot slot hebben we ook nog even de merknamen van de afzonderlijke items van deze look voor je achterhaald. Hier zijn ze:

De trui en blouse met foto’s van de controversiële Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe zijn van Raf Simons, de oversized broek is van Céline, de tas is van Balenciaga en de witte sneakers zijn van Adidas.