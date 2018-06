Street style. Chic in spijkerbroek. Zo doe je dat! Onze tips

Spijkerbroeken hebben de naam casual te zijn maar je kunt er ook iets superchics van maken. Dat bewijzen de fashionista’s tijdens de Fashion Weeks keer op keer. Kijk maar eens naar de foto’s op deze pagina. Deze street style look is super cool. Hiermee kan je zo op de eerste rij bij de fashion shows. Laten we eens kijken wat het geheim van deze street style look is.

Het juiste model spijkerbroek

Alles begint met het juiste model spijkerbroek. Eén van de meest geschikte spijkerbroeken voor een elegante look is de ‘mom jeans‘ (zie de foto): een spijkerbroek met vrij hoge taille die niet al te strak is. Ook de kleur van je spijkerbroek is heel belangrijk. Ga voor een effen kleur, het liefst wat donkerder en zonder scheuren, gaten en vintage effecten.

De juiste schoenen

Een ander belangrijk element in deze look zijn de schoenen. Als je de juiste combi spijkerbroek/schoenen te pakken hebt, heb je al meer dan 50% van de look. Hoge hakken onder een spijkerbroek zorgen direct voor een glam effect. De lengte van je spijkerbroek moet er wel op afgestemd zijn. De fashionista op deze pagina ging voor zilverkleurige korte boots met een doorzichtige hak maar ook met hooggehakte sandaaltjes sla je een goed figuur.

De top

Je top moet chic, super chic, zijn. Je kunt denken aan een geraffineerde zijden blouse, maar ook aan een creatief iets zoals op deze foto. Ook hier geldt: investeer tijd in je zoektocht naar de juiste top. Experimenteer.

De accessoires

Als laatste besteed je aandacht aan de accessoires. Ga voor een avondtasje met een extravagante of dure look. Haal er één enkel goed gekozen juweel of bijou bij (zie de oorringen). Overdrijf niet want ‘less is more’ is nog altijd een gouden regel als je stylish voor de dag wil komen.

Haar en make-up

Om de look kracht bij te zetten, besteed je maximale aandacht aan je haar en make-up. Ook hier geldt: overdrijf niet. Maak je huid mooi (en vooral zo transparant mogelijk) op, ga voor wat vervaagde oogschaduw of een fijne eyeliner en tip wat kleur op je lippen. Je haar moet verzorgd zijn maar vermijd de ‘ik-kom-net-van-de-kapper’-look.

En dan nu… aan de slag!