Spaghetti aglio, olio e peperoncino. Vier ingrediënten en je hebt een superpastaschotel!

Spaghetti aglio, olio & peperoncino is een begrip in Italië. Als de Italianen echt niets in huis hebben (of als ze even geen zin hebben om te koken), is deze heerlijke spaghettischotel een ideale uitkomst. Want een paar teentjes knoflook, wat olijfolie, gedroogde Spaanse pepertjes en een pak spaghetti zijn altijd wel in de cucina italiana te vinden.



Met deze simpele mediterrane ingrediënten maak je binnen tien minuten een smaakvolle pikante pasta.

Ingrediënten

spaghetti

2 à 3 teentjes knoflook

1 à 2 gedroogde spaanse pepertjes

extravergine olijfolie

zout

vers gemalen parmezaanse kaas

Bereiding

Doe een flinke scheut olijfolie in de koekenpan en verwarm de olie op een middenhoog vuur. Neem twee grote, of drie kleine, teentjes knoflook en snijd deze in de lengte doormidden. Doe de teentjes in de pan en haal ze met een vork door de olie.

Versnipper de spaanse pepertjes in kleine stukjes en voeg ook deze toe. Het is moeilijk te zeggen hoeveel spaanse pepertjes je precies nodig hebt. Gebruik je te weinig spaanse peper dan smaakt de spaghetti een beetje flauw; gebruik je er teveel van, dan is de spaghetti te pikant. Het is een kwestie van ervaring. Na twee of drie keer weet je precies hoeveel je moet toevoegen. Een goede vuistregel is evenwel: 1 tot 1/4 spaanse peper van groot formaat of 2 van klein formaat.

Verwarm de olie met de knoflook en de spaanse pepertjes ongeveer vijf à zes minuten. Zorg ervoor dat de olie niet verbrandt. Kook ondertussen de spaghetti gaar en doe deze in de koekenpan. Het is vooral bij deze pasta met weinig ingrediënten heel belangrijk dat je de juiste dosis zout aan het water toevoegt.

Schep de olijfolie met behulp van twee vorken door de spaghetti. Verdeel de pasta over de borden en bestrooi met vers gemalen parmezaanse kaas.

Serveer de spaghetti aglio, olio & peperoncino met een glas – naar keuze – witte of rode wijn en een zomerse salade.

Buon appetito!

