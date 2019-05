Sieradentrends 2019. Deze oorbellen maken je zomer look compleet!

We waren aangenaam verrast toen we op de catwalks voor lente en zomer 2019 opeens weer volop grote – enorme – oorbellen zagen. De afgelopen jaren hielden de modeontwerpers het allemaal vrij minimalistisch maar voor lente en zomer 2019 geldt ‘groot, groter, grootst‘. De limit zit ‘m letterlijk in de draagkracht van je oorlellen. De oorbellen voor het komende seizoen zijn mega. Kun je het meetorsen, draag het dan!

Het toppunt van grote oorsieraden zagen we bij Balmain. Grote metalen schijven werden aan één van de beide oren van de modellen gehaakt. De oren van de arme mannequins bogen letterlijk onder het gewicht maar het stond natuurlijk wel heel – wat is het juiste woord? – interessant. Dat er maar voor één oorsieraad werd gekozen, is begrijpelijk. Twee zou echt teveel zijn geworden.

Ook het Italiaanse modehuis Marni koos ervoor om slechts één oor van de modellen met een megaoorbel te versieren. We moesten even goed kijken voordat we doorhadden wat voor goud er blonk: het bleek een goudkleurige torso te zijn (zie de foto aan het begin van dit artikel)! Dezelfde torso kwam ook terug in de megagrote kettingen.

Bij Etro zagen we grote, lange oorbellen met schelpen. Schelpen, in combinatie met parels, zijn de zomerhit van 2019. Je draagt ze overal en ze bezorgen je direct heerlijke, zinderende zomervibes.

Bij Versace zagen eveneens XXL hangers maar ook earcuffs met kleurige steentjes. De earcuffs werden in één oor gedragen, in het andere oor prijkte een ‘gewone’ oorbel in de vorm van een bloem. Anders dan bij andere modehuizen durfde het Italiaanse modehuis grote oorbellen ook nog eens te combineren met opvallende haarspelden en zonnebrillen in pop art stijl. Al met al vormde het een bont geheel, iets wat voor een zomerparty best wel eens leuk kan zijn.

Heel chic waren de clusters van ringen die, als een lage earcuff, bij Fendi in één oor werden gedragen. Dsquared2 daarentegen koos voor enorme hangers met strass (klik hier voor een spannende combi van Dsquared2 oorbellen en een party kapsel) en Manish Arora in Parijs ging voor exotische creaties.

Last but not least nog even iets over de oorbellen bij Chanel. Ook daar zagen we lange hangers die mooi aansloten bij de eveneens alles behalve bescheiden kettingen. Heel opvallend was een fonkelend setje met voor in het ene oor de letters CHA en in het andere NEL!

Kortom, XXL oorbellen zijn hot. Je kunt ze tot de focus in je look maken (en dus de rest natuurlijk houden) maar het mag ook weer helemaal bont. Met kettingen, oorbellen en de hele… rataplan.

