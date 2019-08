Saint Laurent herfst winter 2019 2020. Power coats, doorkijkblouses en…

Het wordt de winter van de power coats, grote mantels met imposante schouders. Je hoeft maar een blik te werpen op de catwalk foto’s voor herfst winter 2019 2020 en je begrijpt wat we bedoelen…

Het wordt de winter van de power coats, grote mantels met imposante schouders (zie ook Max Mara). Zouden er nog twijfels over hebben bestaan, dan veegt Anthony Vaccarello met de wintercollectie 2019 2020 van Saint Laurent deze van tafel. Op de catwalk van Saint Laurent was het een komen en gaan van overjassen en blazers met overdreven brede en gestroomlijnde schouders. Ook in de blouses en korte partyjurkjes lag de focus overduidelijk op de schouderpartij.

Zoals gewoonlijk, voert zwart in de Saint Laurent collectie de boventoon. Alles draait om de proporties. Vaccarello zou er maandenlang op gestudeerd hebben en de topitems in de collectie zouden met de hand zijn gemaakt om de perfectie zoveel mogelijk te benaderen.

De Saint Laurent herfst winter 2019 2020 collectie kenmerkt zich, behalve door sterke vormen en lijnen en een krachtig silhouet, ook door:

dierenprints (ja, we zijn er nog steeds niet van verlost!)

micro-shorts

zwartleren items (zelfs strokenrokken in zwart leer!)

zwarte pailletten

zwarte doorkijkblouses

bont en veren voor de creaties en mode accessoires

zwarte baretjes met zwarte pailletten en ‘hoofdnetjes’ met swarovski steentjes.

De broeken hebben hoge tailles die worden geaccentueerd door brede ceintuurs of cumberbanden. De avondjurken zijn uitgerust met gigantische strikken. Pantykousen met stippen en hoge zwartleren afzaklaarzen of pumps completeren de looks.

Hoogtepunt van de show is de finale waarin, bij het licht van neon LED-lampen, een serie zwartwitte en vervolgens fluorescerende outfits, compleet met fluo pumps, wordt gepresenteerd.

Hieronder een selectie van de outfits op de catwalk van Saint Laurent herfst winter 2019 2020. Laat je inspireren!

