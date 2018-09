Kapsel ideeën. Zijn deze retro kapsels met glamour look iets voor jou?

De retro kapsels die top kapper Anthony Turner voor de Fashion Show van N21 voor herfst winter 2018 2019 in Milaan creëerde, zou je zo op de cover van Vogue kunnen zijn. Het zijn ultra coole kapsels. Een mix van retro, modern en glam.

Wij interviewden de hair stylist backstage. We wilden meer over dit kapsel weten. ‘Met dit kapsel vertellen we een verhaal,’ legt Anthony Turner uit. ‘Het is het verhaal van een meisje dat de nacht heeft opgetreden in een American Jazz Band. In de vroege morgen gaat ze naar huis, terug naar haar lover. Het regent… Haar haar wordt nat. Dat is de feeling van dit kapsel.‘

‘Het is een soort jaren ’50 kapsel maar dan wat losser en slordiger. Voor deze look hebben we veel meer haarproducten gebruikt dan gewoonlijk. Heel veel haarspray en heel veel mousse… zodat het haar er nat geregend uitziet. De kapsels zijn ook een beetje mannelijk. Sommige meisjes hebben een quiffe, bij andere meisjes is het haar over het voorhoofd gekamd voor de natgeregende look.‘

‘Wil je thuis iets met deze kapsels doen, gebruik dan minder haarproducten dan wij hebben gedaan maar haal alleen wat elementen uit deze look,’ adviseert Anthony.

Bekijk het video interview met Anthony Turner maar eens.



Wij weten wel raad met deze kapsels. Voor een wilde avond maak wat slag in je haar en draai je de lokken aan de voorkant tot een rommelige kuif die je met speldjes vastzet en volspuit met lak. Voor een geraffineerde look breng je met een fijne kam mousse (of gel) op je haar aan en trek je het strak waarbij je ook wat lokken over je voorhoofd legt.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer dan met deze glam kapsels!

Retro kapsels met quiffe

Retro kapsels met wet look