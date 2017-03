Relatie. Die kleine, grote geheimen…

Geheimen die toevallig aan het licht komen. Of die we ontdekken omdat onze partner op een gegeven moment net niet voorzichtig genoeg is en door de mand valt. Of misschien…



We hebben allemaal onze geheimen. Geheimen uit het verleden. Kleine of grote fouten die we ooit eens begingen. Een skelet in de kast dat je elke keer als je de kastdeur optrekt, weer haastig naar binnen duwt. Een gebeurtenis, een stommiteit die we ooit eens hebben uitgehaald en waar we niet graag over praten. Zelfs de herinnering eraan, zorgt al voor een onbehaaglijk gevoel. Het zijn geheimen die we diep hebben weggestopt. Waar we het liefst niet meer aan denken.

En daar zijn wij dan met dit artikel, geïnspireerd door mails die wij in de loop der tijd van jullie hebben ontvangen. Of je het nu wilt of niet, we halen herinneringen aan deze lang gekoesterde en zorgvuldig verborgen gehouden geheimen boven. Maar we willen het hier niet alleen hebben over onze eigen geheimen. Anders, soms zelfs veel pijnlijker, is het als we ontdekken dat onze partner zekere geheimen heeft.

Geheimen die toevallig aan het licht komen. Of die we ontdekken omdat onze partner op een gegeven moment net niet voorzichtig genoeg is en door de mand valt. Of misschien is het enkel en alleen een speling van het lot die ervoor zorgt dat ons lang gekoesterde geheimen ter ore komen. Wat de reden ook is, maakt niet uit. Feit is dat het heel schokkend kan zijn. Soms zijn het zulke grote geheimen dat zelfs een overspelige daad erbij verbleekt…

Om jullie een idee te geven van het soort geheimen waar we op doelen, hebben we een paar voorbeelden gekozen uit de vele mails die ons hebben bereikt: een kind uit een vorige relatie, een verleden (of heden) dat niet bepaald ‘hetero’ is, een pittig strafblad, een ingrijpende, chirurgische ingreep die in een ver verleden heeft plaatsgevonden…

Het is niet gemakkelijk als je, misschien na jaren met je partner te hebben samengeleefd, opeens tegen een gewichtig geheim aanloopt. Maar ook voor degene die het geheim heeft, die voortdurend in de angst leeft, ontdekt te worden, is het moeilijk. Het zijn soms zulke grote geheimen, dat de tand des tijds ze niet lichter, maar soms zelfs zwaarder maakt. Het geheim weegt als lood en langzaam maar zeker raak je ervan overtuigd dat, als het ooit uitkomt, je alles zult verliezen: de liefde, je relatie, je toekomst.

Juist om deze reden kan een onverwachte ontdekking ook als een verlossend moment ervaren worden. ‘Nu weet hij/zij het gelukkig, nu hoef ik niet meer alleen dit geheim mee te torsten…‘. De ontdekking kan dan, zoals gevreesd, inderdaad het einde van een liefdesrelatie betekenen (de partner die de ontdekking doet, voelt zich verraden en wil niet zo verder), maar soms ook luidt deze een nieuw begin in en maakt de ontdekking (en acceptatie) van het geheim de band tussen twee geliefden nog hechter dan tevoren. Uiteraard zullen de reacties op de ontdekking van een geheim afhangen van de aard van het geheim…