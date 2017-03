Paris Fashion Week. Streetstyle in de stromende regen

De Paris Fashion Week is in volle gang. Grote namen als Christian Dior, Balenciaga en Valentino hebben al geshowd. Morgenochtend showt Stella McCartney, morgenavond Alexander McQueen. Dinsdag is het de beurt van Chanel en Louis Vuitton. De kalender is overvol en het modepubliek rent van hot naar her.



De fashion shows vormen (nog steeds) nog steeds de spil van de Fashion Week en wie een uitnodiging heeft en dus naar binnen mag is cool. Maar eigenlijk is streetstyle fotografie tegenwoordig net zo belangrijk. De eigenlijke show speelt zich op straat af! Het voordeel is: vrije toegang voor iedereen (dit kan ook een nadeel zijn!). Het nadeel is dat je af en toe een plensbui over je heen krijgt:-)

Want het weer in Parijs is in deze dagen ontzettend wisselvallig. Het ene moment schijnt de zon, het andere moment regent en waait het enorm. Terwijl ik dit allemaal opschrijf in mijn knusse, Parijse hotelkamertje hoor ik de regen alweer tegen de ramen striemen en fluit de wind. Drijfnatte, donkere wolken hangen boven het Palais-Royal waar mijn kamer op uitkijkt en storten hun lading over de Franse modestad uit.

Het is de zoveelste keer vandaag. Balenciaga ontving zijn gasten vanmorgen in de stromende regen. Bij Céline begon het droog maar tegen de tijd dat de show moest gaan beginnen, werden streetstyle fotografen en fashionista’s geteisterd door rukwinden en stromende regen. Bij Valentino ging het er op dezelfde manier aan toe. Tegen de tijd dat de show voorbij was, goot het.

Het bijzondere is wel dat geen fotograaf en geen fashionista zich door de regen laat weerhouden. In normale omstandigheden zou de straat er bij dergelijk weer in een mum van tijd verlaten bij liggen. Maar tijdens de Fashion Week gaat dit niet op. De streetstyle fotografen wapenen zich met regencapes, capuchons, handschoenen en plastic zakken rond hun camera’s. Modejournalisten en VIP’s zoeken wellicht direct hun auto met chauffeur op, maar de ‘echte’ fashionista’s, degenen die graag gezien en gefotografeerd willen worden, bijten op hun tanden en trotseren het beestenweer met een paraplu en een stralende tandpastalach… Say cheese!

Door Charlotte Mesman