Wie komt er geen tijd tekort? Iedereen toch! Tijd voor anderen, tijd voor jezelf, tijd om je haar te wassen, tijd om je haar te stylen. We komen allemaal tijd tekort en toch willen we ons iedere dag goed presenteren. Gelukkig komen de haartrends en kapseltrends ons tegemoet met een aantal gemakkelijke en stijlvolle kapsels waar je ’s morgens met enige handigheid niet meer dan 5 minuten aan kwijt bent. Ook de haartrend van de zogenaamd ongekamde kapsels steekt ons de helpende hand toe. We hoeven niet meer urenlang in de badkamer te werken aan een perfect kappershoofd (helemaal uit de mode!). Zogenaamd slordig mag, en dat maakt het er wel gemakkelijker op! We hebben 7 opsteekkapsels voor je uitgekozen. 7 Kapsels die je tijdwinst gaan opleveren.

De paardenstaart

Een paardenstaart is de meest eenvoudige oplossing voor een rebelse haardos. Je bent er maar weinig tijd aan kwijt. Breng je haar losjes naar achteren, zet het vast met een elastiekje en draai er een haarlok omheen. Dat is een oud maar effectief trucje. Het staat heel natuurlijk en verzorgd.

Strak naar achteren met een knotje

Met een beetje mousse en een fijne kam creëer je in een handomdraai dit elegante kapsel. Het is geschikt voor elke gelegenheid: van een sollicitatiegesprek tot een feestje. Achter op je hoofd kun je je haar samenbinden in een kunstig iets zoals op deze foto maar het mag ook een strak en sierlijk knotje zijn.

Een vrouwelijk en zwoel opsteekkapsel

Als je er niet van houdt om je haar uit je gezicht te dragen, kun je het ook losjes opsteken en in een klein knotje hoog op je achterhoofd vastbinden. Daarna haal je wat lokken los. Met twee slagen van de krultang maak je er slag in. Een beetje lak en klaar ben je!

Een topknot (knot boven op je hoofd)

Door de wekker heen geslapen, weinig tijd en een moe gezicht? Dit kapsel helpt je door je ochtendellende heen. Het strak omhoog getrokken haar werkt als een natuurlijke lifting en geeft je gezicht een positief uitdrukking. Borstel je haar omhoog met mousse, haal er een fijne kam door om alle haartjes mooi naast elkaar te leggen, draai dan al het haar in een stevige knot en zet ‘m met speldjes hoog op je hoofd vast.

De slordige vlecht

Heb je geen tijd gehad om je haar te wassen? Ga dan voor een wet look product. Kneed het in je haar, maak een vlecht die je horizontaal uittrekt zodat-ie slordig oogt en lekker piekt. Met dit kapsel ben je ultratrendy zonder dat je er veel tijd aan kwijt bent.

Ballerina girl met een ballet haarband

Een andere truc die op een snelle en eenvoudige manier elk kapsel luister bijzet, is spelen met haar accessoires. Maak een slordige hoge knot en doe dan een ballet haarband in. Zet ‘m desnoods met speldjes vast (die mogen gezien worden). Met zo’n ballet haarband geef je je kapsel direct iets vrouwelijks en klassieks.

De paardenstaart met wet look kuif

Vet haar? We zullen het tegen niemand zeggen! De oplossing is ook hier een wet look product. Het is namelijk helemaal in de mode om met verschillende texturen te spelen: mat en glanzend naast elkaar. Breng het product op je haar aan en breng het dan heel ongedwongen naar achteren waar je het bijeenbindt in een paardenstaart of knot.