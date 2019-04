Op dieet? Maak deze fouten niet!

Als je besluit op dieet te gaan, dan is het belangrijk om het goed aan te pakken. Een dieet is geen spelletje. Het gaat om je gezondheid! Kranten, tijdschriften en websites hebben de neiging er luchtig mee om te springen omdat het onderwerp is dat (bijna) iedereen aanspreekt, maar voorzichtigheid is en blijft geboden. Wat minder zoet eten – je koekje bij de koffie schrappen en dat gebakje van een jarige collega op kantoor weigeren – is prima, maar als je hele groepen voedingsmiddelen gaat uitsluiten of drastisch met calorieën gaat minderen, wordt het een ander verhaal. Hieronder een aantal don’ts, fouten die je vooral niet moet maken als je op dieet gaat.

1. Val niet in verkeerde handen

Tegenwoordig vind je op het web tal van geïmproviseerde experts met een heel overtuigende manier van communiceren maar lang niet altijd de vereiste deskundigheid om verantwoorde diëten samen te stellen. Verder wemelt het op internet van de ‘fake news’ en communities met allerlei miraculeuze DIY diëten. Zorg ervoor dat je niet verstrikt raakt in het web, laat je niet verblinden door al te mooie beloftes (8 kilo minder in één maand! is niet gezond) en wend je alleen tot professionele diëtisten die je op alle vlakken van hun vakgebied kunnen helpen, en zo nodig ook diagnoses kan stellen, bijvoorbeeld bij aanhoudende klachten als een opgeblazen gevoel of brandend maagzuur.

2. Onderschat het belang van een dieet niet

Een dieet betreft de gezondheid – dat is een serieuze zaak – en moet afgestemd worden op de persoon zelf. Een dieet moet het welzijn van jouw lichaam ten goede komen en je leren hoe je gezond (en lekker) kunt (blijven) eten. Wees ervan bewust dat een verandering in eetgewoontes en het schrappen van voedingsmiddelen of het drastisch terugbrengen van de dagelijkse calorieën, een effect heeft op je lichaam. Een dieet moet daarom altijd gebalanceerd en gevarieerd zijn. Volg de modes niet (dit is sowieso ons slogan, ook voor wat betreft de mode en beauty trends).

3. Heb geen haast

Verwacht geen wonderen en heb geduld. Gezond afvallen heeft tijd nodig. De regel is gemiddeld twee kilo per maand, en dan wel op een evenwichtige manier. Je lichaam mag niets te kort komen. Ga je te streng lijnen, dan riskeer je, behalve schade aan je lichaam, het jojo-effect en daar schiet je uiteindelijk niets mee op.

4. Sluit geen voedingsmiddelen(groepen) uit

Elk natuurlijk voedingsmiddel doet het lichaam, dankzij de rijke mix van stoffen die het van de natuur heeft meegekregen, eerder goed dan kwaad. Het is daarom verkeerd om sommige voedingsmiddelen of groepen zomaar, zonder duidelijke reden, uit te sluiten. Het is juist heel belangrijk dat je gevarieerd eet. Een goede richtlijn is hier het zogenaamde Gezonde Voeding Bord van (de universiteit van) Harvard, een opvolger van de bekende Schijf van Vijf. De richtlijnen van het Gezonde Voeding Bord zou je op elke maaltijd moeten toepassen. Kort gezegd komt het erop neer dat elke maaltijd moet bestaan uit een flinke portie groente (zo gevarieerd mogelijk), een portie volkoren producten (volkorenbrood, zilvervliesrijst, volkoren pasta, couscous en dergelijke) een gezonde eiwitbron, er wordt wel gezegd dat het beter is om maar één enkele eiwitbron per maaltijd te nuttigen (wit vlees, vis, kaas, eieren, bonen), en fruit.

5. Vergeet niet te bewegen

Bewust bezig zijn met gezond eten ‘activeert’ ook een ander belangrijk aspect voor onze gezondheid: bewegen. Als de eerste resultaten zichtbaar worden, zal het steeds gemakkelijker worden om gezond te blijven eten en te bewegen. Niet alleen je lichaam maar ook je geest is er blij mee!

6. Wees niet bang om te ‘zondigen’

En als je eenmaal goed bezig bent, dan is het helemaal niet zo erg als je af en toe zondigt. Het is echt niet zo dat je dit meteen ‘op je bordje’ krijgt. Zolang je het er na een keertje uit de band springen maar niet bij laat zitten en je je gezonde leefstijl direct weer oppakt, komt het allemaal goed.

