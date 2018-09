Ontmoet je buurtgenoten. Nieuwe mensen leren kennen. Esthers column. Het leven met een knipoog

Met elkaar aan tafel in een bruin café en je eigen buurt verkennen. Een mooi initiatief, want wees eerlijk, liever een goede buur, dan een verre vriend. Tegelijkertijd bedenk ik me dat mijn woonplaats meer dan 100.000 inwoners telt; wat dat betreft zou je er een levenstaak van kunnen maken. Alleen duurt dat een eeuwigheid als je, zoals ik, geneigd bent om vooral met bekenden om te gaan…. Goed, ‘nieuwe’ mensen zijn ook leuk, maar het is een beetje als zwemmen: contact maken is doorkomen. Anderzijds, als de klik er is, dan is ie snel gemaakt en praat je alsof je al jaren vrienden bent.

Zo ging het vanavond ook, de hobbykok vond een connectie met mijn vriendin via haar thuisrestaurant en ik kletste met mijn tafelgenoot over ons ‘hier en nu.’ Zo zie je maar hoe snel je iets gemeen kunt hebben. :))

Ondertussen genoten we van ons 3-gangenmenu à 6 euro. Gesubsidieerd door de gemeente en bereid door vrijwilligers. Niet te evenaren door alle commerciële (prof)koks waar patat en hompen vlees nog steeds hoogtij vieren. Daarentegen was deze keuken vol groenten, kruiden, stamppotjes, vis en mager vlees, alles van biologische oorsprong. Alleen al vanwege dit gezonde menu is de subsidie gerechtvaardigd en wat mij betreft mogen deze gerechten een trend worden in de horeca.

Bij al dat smullen vergeet je haast de bottomprijs tot je na afloop wordt ‘uitgenodigd’ om de afwas te doen… Toch wel even een afknapper na zo’n sfeervol diner. Ineens sta je onder een felle tl-lamp met je handen in het sop. Terwijl je ontdekt dat ook dat z’n charmes heeft. Want of je nu eet of wast, het gezellige kletsen gaat gewoon door. De hobbykok heeft het over z’n filosofische diner en nodigt ons er voor uit. Niet verrassend blijkt hij in de buurt te wonen, dus zijn we vastberaden om eens langs te gaan: nieuwsgierig naar zijn verdere kookkunsten en welke filosofieën hij (daar op) toepast.

Na afloop verlieten we voldaan het café; enigszins rozig van het lekkere eten en uitziend naar het volgende diner, waar we al filosoferend ongetwijfeld andere gezellige buurtgenoten zullen ontmoeten. :)))

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.