Nagellak trends en nail art herfst winter 2019 2020

De keuze van de modeontwerpers tijdens de Fashion Week voor herfst winter 2019 2020 was simpel: nail art of nagellak in een natuurlijke, neutrale kleur. Een gulden tussenweg was er niet.

De nail art werd vanzelfsprekend afgestemd op de modecollecties en de make-up look. Een opvallende trend was het gebruik van glitter op de nagels, zoals bij Iceberg. Bij Moschino zagen we een neutrale basis met daarop rode glittertjes die zich vooral langs de spits geveilde nagelrand concentreerden. Een nail look die in het oog sprong, was die bij Antonio Marras: op (wederom) natuurlijk gelakte nagels werden witte en zwarte pareltjes aangebracht. Een bijzondere nail look zagen we bij Ujoh: metallic-achtige nagels met zwarte lijnen die onder meer de nagels omlijnen.

Zoals altijd vormt de nail art bij de shows een uitgangspunt voor de nageltrends voor het komende seizoen. Het zijn ideeën om op voort te borduren. Verder doen ook de vele internationale nail artists een duit in het zakje als het op nail trends aankomt. Een paar spannende nagellaktrends voor herfst winter 2019 2020 zijn de tortoise nageltrend en de reverse french manicure.

Bij de tortoise (of turtle) nageltrend moet je denken aan nail art met het motiefje van een schildpad (weer eens een andere variant van vele dierenprints die we de afgelopen jaren gezien hebben).

De reverse french manicure laat een randje langs de basis van de nagels zien, dus bij de nagelriem en niet langs de nagelrand. Het lijntje volgt de vorm van de nagel en moet dicht tegen de nagelriem aanliggen. Het loopt tot ongeveer halverwege de nagel (het vormt als het ware een lage U). Het randje kun je uitvoeren in het wit, maar ook in kleur, op een neutrale of gekleurde basis. Heel mooi is ook een zilver- of goudachtig glitterrandje.

