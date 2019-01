Nagel trends en nail art 2019. Veertjes en vlinders voor romantische nagels

De afgelopen jaren is nail art uitgegroeid tot een ware kunstvorm waarin de creativiteit geen grenzen kent. Dat zagen we ook weer eens backstage tijdens de Fashion Week voor lente zomer 2019. Voor de show van de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras bedacht nail stylist Antonio Sacripante een superromantische nail look. De basis hiervoor waren ovale nagels met een zandkleurige nagellak. En daarop waren, op enkel één nagel, veertjes en miniatuurvlindertjes geplakt. De vlindertjes waren gemaakt van goudfolie. Heel mooi waren ook de nagels met een opgetekend gouden vlindertje (en ik houd zo van vlinders!).

Bekijk de video met backstagebeelden hieronder maar eens.

‘De inspiratie voor de nail look‘, vertelde Sacripante ons backstage, ‘is Afrika met zijn zwoele nachten vol sterren en dagen vol zonneschijn. Vandaar de zandkleurige nagellak als basis. We hebben voor een matte lak gekozen zodat de vlindertjes van goudfolie goed uitkomen. Want de ontwerper heeft zich niet alleen door Afrika laten inspireren maar ook door vlinders en veren.‘

Dat was backstage goed te zien. Op een tafel stonden beeldige hoofddeksels van gaas en takken die versierd waren met vlinders en veren, elementen die dus ook weer terugkwamen op de nagels. Ik mocht maar heel even met mijn camera in de buurt van deze hoeden komen, zo bang was men dat er iets mee zou gebeuren.

Natuurlijk is de nail look die je in de video en op de foto’s ziet niet iets waarmee je even de afwas gaat doen, maar je kunt er wel ideeën van opdoen. Zo kan het heel leuk zijn voor een avondje uit om je nagels natuurlijk te lakken en om dan op één van je nagels een piepklein voorwerpje te plakken dat nu eens niet een fonkelend steentje is, maar iets waar je echt iets mee hebt, een klein dingetje dat een speciale betekenis voor jou heeft. Een lieveheersbeestje, een hartje, een vlindertje, een beertje… Je kunt zelfs zelf iets maken. Laat je fantasie gaan.

Bekijk de foto’s maar eens. Ziet het er niet beeldig uit? Let ook op de sunkissed make-up look, één van de hotste make-up trends voor zomer 2019.