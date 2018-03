Over de modellenwereld. Hoe belangrijk is Instagram? En hebben modellen meer kapsones gekregen?

Elke sector en dus ook de modewereld ondergaat op dit moment vele veranderingen ten gevolge van de technologische ontwikkelingen en vooral ook door internet. Instagram neemt een steeds prominentere plaats in in een wereld waarin fashion modellen voorheen met hun portfolio (book) onder de arm de stad doorkruisten om zichzelf en hun foto’s te laten zien. Ook het mobieltje (met internet natuurlijk) brengt ingrijpende veranderingen met zich mee die met name backstage bij de modeweken te zien zijn.

We spraken erover met Stefano Parpinel van MP Management, toonaangevend modellenbureau in Milaan. Stefano kent de modewereld als geen ander. Hij is verantwoordelijk voor de scouting van de modellen en begeleidt de ‘new faces‘, millenials die hun eerste voorzichtige stappen in de modewereld zetten. Wat vindt Stefano van de nieuwe technologieën en hun invloed daarvan? Hij vertelt er ons meer over in dit interview.

Hoe belangrijk is Instagram en het aantal followers voor een fashion model?

Instagram is belangrijk. Als ik zou zeggen dat het niet belangrijk is, zou ik een onwaarheid zeggen. Maar het is niet zo belangrijk als we misschien denken. De Italiaanse en ook Europese markt is nog niet zo ‘follower oriented‘ als de Amerikaanse markt. In Amerika is Instagram fundamenteel. De ‘Super Women‘ en de ‘Super Campagnes‘ op die markt zijn puur gebaseerd op followers en likes.

Italiaanse klanten bijvoorbeeld hechten meer aan het image van een model, aan wat de meisjes als model uitstralen. Hun uitgangspunt is nog steeds ‘Ik wil een model dat mij en mijn product vertegenwoordigt.‘ Maar in Amerika is het aantal followers een obsessie geworden en ook degenen die maar een beperkt aantal followers heeft – ik denk dan aan de orde van 20K followers – gedragen zich alsof ze er 5 miljoen hebben. Op onze markt is dat gelukkig nog niet zo. Ik zeg ‘gelukkig’ omdat dit mijn persoonlijke mening is. Ik denk wel dat Instagram belangrijker gaat worden.

Grote namen als Gigi Hadid en Bella Hadid hebben hun succes te danken aan hun immense aantal followers. Ze zijn grote influencers in Amerika. Pas daarna kwamen de opdrachten uit de modewereld en uiteindelijk zijn ze ook echte fashion modellen geworden. Zij hebben dus alles te danken aan hun followers.

Steeds meer klanten kijken naar de cijfers en naar wat mensen op de social media posten. Dat geldt eigenlijk in elke sector. Ook als je een sollicitatiegesprek bij de bakker om de hoek gaat doen, kijken ze naar je Facebook profiel om te kijken wie je bent, wat je doet, met wie je omgaat, wat je niet doet. Dat geldt natuurlijk temeer als je met je ‘image’ werkt, zoals fashion modellen. De klant zal dan toch wel even de social media checken. Hij legt immers het image van zijn brand in handen van het model dat hem moet gaan vertegenwoordigen. Het is normaal dat je dat doet. Hij kijkt naar je posts, naar je achtergrond, naar wat je doet in je privé-leven. Maar tussen ernaar kijken of erdoor geobserveerd zijn, zitten natuurlijk een groot verschil…

Ook backstage bij de modeweken hebben we veranderingen opgemerkt. De modellen trekken zich steeds meer terug met hun mobieltje en lijken zijn steeds minder bereid om backstage te poseren of ook gewoon om een paar woorden te wisselen. Ze komen bijna wat antipathiek over. Alsof ze meer kapsones hebben dan vroeger.

Vind je dat? Misschien lijkt dat wel zo, ja. Maar misschien is dit een verandering die in de hele maatschappij te vinden is. Denk maar eens aan de mensen in de metro of trein. Iedereen zit de hele tijd op z’n mobieltje en leeft in zijn eigen virtuele wereld. Niemand praat nog met elkaar. Als iemand tegen je opbotst, worden er geen excuses meer aangeboden. Vaak merkt men het niet eens. Ze zitten op Facebook, op Instagram. Vooral de millenials zijn steeds minder gewend aan menselijk contact, met elkaar praten, samen dingen doen. Als de modellen backstage drie uur moeten wachten tot de show begint, dan gaan ze door met hun leven op internet. Je ziet het ook aan de modellen die hier op het bureau komen. Toen ik negen jaar geleden als scout begon, kwamen de modellen op het bureau naar je toe en maakten ze een praatje. Nu zitten ze in een hoekje op hun mobieltje te appen of posten. Ik denk dat deze transformatie de hele maatschappij betreft, niet alleen de modellen.

Denk je eens in. Als je vandaag de dag 18 bent, dan ben je geboren in 2000. Het is een compleet andere wereld. Misschien dat de veranderingen die jullie backstage bij de fashion shows opmerken hieraan te wijten zijn. Denk maar eens aan de modellen van 10 jaar geleden. Je had toen mobieltjes, maar je had geen internet, geen chat groups, geen social network. Als een Amerikaans meisje net in Europa was aangekomen en ze moest backstage drie uur wachten dan maakte ze een praatje met de andere modellen, met de visagiste, om mensen te leren kennen en de tijd te doden. Nu chat ze misschien met een vriendin in Sydney en kan het haar maar weinig schelen wat er om haar heen gebeurt.

Deze transformatie betreft de hele maatschappij. Maar als je met de modellen praat, dan zijn het gewoon meisjes zoals altijd. Mensen zien fashion modellen soms wel als buitenaardse wezens, maar uiteindelijk zijn het gewoon jonge meisjes, soms zelfs ook wat verlegen. Dat ze aan hun image en netwerk op de social media – hun parallelle leven – werken maakt ze in mijn ogen niet antipathiek maar verklaart wel waarom ze zich terugtrekken en meer op zichzelf zijn.

Met dank aan Stefano Parpinel, MP Management, Milaan http://www.mpmanagement.com/

