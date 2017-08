Modekleuren winter 2017 2018. Modetrend: primaire kleuren combineren

De modetrends voor herfst winter 2017 2018 gaan ons spannende dingen brengen. Niet in het minst als het om de modekleuren en kleurcombinaties gaat. Die zijn soms ontzettend fel en – hoe zullen we het brengen? – primair. We gaan primaire kleuren als rood, blauw en geel onbeschaamd met elkaar combineren. Alsof je de kleurencirkel op je lijf draagt. Vooral de combinatie rood en blauw is populair. Geel komt ook vaak als afzonderlijke kleur voor. Verder komen we ook de secundaire kleuren – laten we ze voor het gemak even groen, violet en oranje noemen – veelvuldig in het modekleurenpalet voor de komende winter voor.

Modekleuren herfst winter 2017 2018: felle kleurcombinaties

Vooral de combinaties van de primaire kleuren zijn opvallend en soms ook vrij hard. Het lijkt wel of de modeontwerpers willen shockeren. Zo moeten wij toch echt even wennen aan de combinatie blauw-rood op de catwalk van Giorgio Armani, een man die bekend staat om zijn greige (een samentrekking van grijs en beige). Ook bij Versace zagen we een vrij schreeuwend kleurenpalet waarbij zelfs de haarkleuren (met gele, rode en blauwe strengen) meededen. Bij Fendi kwamen de combinaties wat lieflijker over. Felrood, één absolute topkleur voor dit seizoen, werd daar gecombineerd met wat afgezwakte tinten blauw.

Niet alleen Milaan maar ook Parijs strooide dit seizoen kwistig met felle kleuren. Bij Kenzo bijvoorbeeld zagen we geel in combinatie met hardblauw, Andrew Gn ging voor geel met rood. De catwalk bij Issey Miyake kon zo voor een ietwat vervormde kleurencirkel doorgaan met zelfs strepen groen en blauw in het haar van de modellen. Bij Valentino was het kleurenpalet wat genuanceerder, maar ook daar zagen we rood (hoe kan het ook anders!), fuchsia, geel en turkoois, en verder zachtere tinten als roze alsook zwart.

Genuanceerdere tinten blauw en rood

Niet elk modehuis ging overigens voor knoertharde, bijna vloekende kleuren. Er zijn ook maisons die met geraffineerdere nuances kwamen, zoals bijvoorbeeld Marni waar we bordeauxrood in combinatie met grjisblauw zagen. Ook bij Missoni was de roodblauwe combinatie afgezwakt tot een mildere kleurcombi.

Tonal dressing: verschillende nuances van dezelfde modekleur

Mocht je de combinatie van primaire kleuren te ‘papagaaierig’ vinden, dan is er nog altijd de oplossing van tonal dressing, waarbij je verschillende nuances van dezelfde kleur met elkaar combineert. Dit kan heel fraaie effecten opleveren. De kleur rood bijvoorbeeld komt in duizenden schakeringen voor en het kan heel mooi zijn om een paar van deze nuances bij elkaar te dragen. Iets dergelijks zien we ook in de make-up waar rood dit seizoen eveneens een hoofdrol speelt maar dan in een moderne versie bijvoorbeeld door de mond in verschillende gradaties rood op te maken (de zogenaamde ‘ombre lips’).

Klassieke modekleuren voor de winter

Behalve felle kleuren als rood, blauw, geel maar ook oranje, groen en paars zagen we op de internationale catwalks meer gedekte en klassiekere winterkleuren. Bij Christian Dior zagen we een collectie in overwegend zwart en donkerblauw, maisons als Lanvin en Haider Ackermann gingen voornamelijk voor zwart en wit. Bij Louis Vuitton zagen we rustige kleuren die werden gecombineerd met felle kleuraccenten. En verder is er ook een zachtere kleurenstroming die poederkleuren, grijstinten en karameltinten laat zien.

Benieuwd naar de modetrends voor de heren? Surf naar www.adversus.nl